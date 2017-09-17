вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – чемпіонат світу із пауерліфтингу. ВІДЕО

У Луцьку – чемпіонат світу із пауерліфтингу. ВІДЕО
Важкий метал – фаворит не лише любителів музики. У Луцьку в розпалі чемпіонат світу із пауерліфтингу. Україна, США, Вірменія, Німечинна, Польща. Географія змагань – 24 країни світу.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Найсильніші атлети виступають у жимі штанги лежачи, становій тязі, підйомі штанги на біцепси, та багатоповторному жимі. Учасники різні, завдання одне – побити не лише власні рекорди, а й інших пауерліфтерів.

Такий чемпіонат – задоволення не з дешевих. За словами організаторів, загалом він обійдеться у майже 120 000 доларів. Оскільки держава фактично не фінансує цей спорт – уся відповідальність на організаторах і учасниках.

Серед учасників вірменин Гагік Сароян. Нині він президент Федерації пауерліфтингу і виступає за Вірменію. За плечима – світові та європейські чемпіонати. Однак його спортивна кар’єра почалася у Львові, ще у студентські роки. Тоді він виступав у складі команди Радянського Союзу і представляв Україну. Каже – завжди радий повертатися сюди.

Чемпіонат триватиме ще два дні. Попереду – найцікавіше, – обіцяють організатори.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат, пауерліфтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – чемпіонат світу із пауерліфтингу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
На Волині зареєстрували петицію про заборону відлову та вбивства вуличних котів
Сьогодні, 06:46
Президент відзначив атовця з Волині
Сьогодні, 04:21
На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
Сьогодні, 03:39
У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО
Сьогодні, 01:26
Схожі новини
У Луцьку змагаються найкращі пауерліфтери країни У Луцьку змагаються найкращі пауерліфтери країни
17 вересень, 2017, 17:32
У Луцьку спортсмен встановив рекорд України з пауерліфтингу У Луцьку спортсмен встановив рекорд України з пауерліфтингу
16 вересень, 2017, 13:01
У Луцьку розпочався чемпіонат України з пауерліфтингу У Луцьку розпочався чемпіонат України з пауерліфтингу
15 вересень, 2017, 16:47
У Луцьку стартував 7-й Кубок світу WPA з пауерліфтингу. ФОТО У Луцьку стартував 7-й Кубок світу WPA з пауерліфтингу. ФОТО
10 червень, 2016, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – чемпіонат світу із пауерліфтингу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
 0
На Волині зареєстрували петицію про заборону відлову та вбивства вуличних котів
Сьогодні, 06:46
 0
Президент відзначив атовця з Волині
Сьогодні, 04:21
 0
На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
Сьогодні, 03:39
 0
У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО
Сьогодні, 01:26
 0
Медіа
відео
1/8