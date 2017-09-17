У Луцьку – чемпіонат світу із пауерліфтингу. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Найсильніші атлети виступають у жимі штанги лежачи, становій тязі, підйомі штанги на біцепси, та багатоповторному жимі. Учасники різні, завдання одне – побити не лише власні рекорди, а й інших пауерліфтерів.



Такий чемпіонат – задоволення не з дешевих. За словами організаторів, загалом він обійдеться у майже 120 000 доларів. Оскільки держава фактично не фінансує цей спорт – уся відповідальність на організаторах і учасниках.



Серед учасників вірменин Гагік Сароян. Нині він президент Федерації пауерліфтингу і виступає за Вірменію. За плечима – світові та європейські чемпіонати. Однак його спортивна кар’єра почалася у Львові, ще у студентські роки. Тоді він виступав у складі команди Радянського Союзу і представляв Україну. Каже – завжди радий повертатися сюди.



Чемпіонат триватиме ще два дні. Попереду – найцікавіше, – обіцяють організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Важкий метал – фаворит не лише любителів музики. У Луцьку в розпалі чемпіонат світу із пауерліфтингу. Україна, США, Вірменія, Німечинна, Польща. Географія змагань – 24 країни світу.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Найсильніші атлети виступають у жимі штанги лежачи, становій тязі, підйомі штанги на біцепси, та багатоповторному жимі. Учасники різні, завдання одне – побити не лише власні рекорди, а й інших пауерліфтерів.Такий чемпіонат – задоволення не з дешевих. За словами організаторів, загалом він обійдеться у майже 120 000 доларів. Оскільки держава фактично не фінансує цей спорт – уся відповідальність на організаторах і учасниках.Серед учасників вірменин. Нині він президент Федерації пауерліфтингу і виступає за Вірменію. За плечима – світові та європейські чемпіонати. Однак його спортивна кар’єра почалася у Львові, ще у студентські роки. Тоді він виступав у складі команди Радянського Союзу і представляв Україну. Каже – завжди радий повертатися сюди.Чемпіонат триватиме ще два дні. Попереду – найцікавіше, – обіцяють організатори.

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