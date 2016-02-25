На Волині зареєстрували петицію про заборону відлову та вбивства вуличних котів





Про це інформує



За перший день збору підписів, її підтримали 11 осіб. Для того щоб петицію розглянули в міській раді, протягом 30 днів необхідно, щоб петиція набрала 150 голосів. Автором петиції стала Діана Гриценко.



“В нашому місті спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замуровування котів в підвальних приміщеннях житлових будівель. З метою захисту тварин від подібного жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми нашого міста та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства.



В холодну пору року вуличні коти гріються в підвалах і горищах. Але часто через це гинуть, тому що люди нерідко замуровують там тварин. Щоб вуличні коти були в безпеці, а також могли спокійно пережити холоди, пропонуємо оголосити їх частиною екосистеми м. Володимир-Волинський і, як наслідок, надати відповідний захист. Водночас, слід приділити увагу питанню їхнього розмноження, а саме проведенню заходів з гуманної біостерилізації, вакцинації, реєстрації та облаштування домівок. Для цього потрібно відповідною ухвалою міської ради проголосити котів співмешканцями м.Володимир-Волинський – повноправними вільними жителями.”, – зазначає авторка петиції.



З повним текстом петиції можна ознайомитися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го травня на сайті петицій Володимира-Волинського зареєстрували петицію, щоб визнати вуличних котів частиною екосистеми міста і таким чином захистити бездомних тварин.Про це інформує БУГ За перший день збору підписів, її підтримали 11 осіб. Для того щоб петицію розглянули в міській раді, протягом 30 днів необхідно, щоб петиція набрала 150 голосів. Автором петиції стала“В нашому місті спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замуровування котів в підвальних приміщеннях житлових будівель. З метою захисту тварин від подібного жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми нашого міста та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства.В холодну пору року вуличні коти гріються в підвалах і горищах. Але часто через це гинуть, тому що люди нерідко замуровують там тварин. Щоб вуличні коти були в безпеці, а також могли спокійно пережити холоди, пропонуємо оголосити їх частиною екосистеми м. Володимир-Волинський і, як наслідок, надати відповідний захист. Водночас, слід приділити увагу питанню їхнього розмноження, а саме проведенню заходів з гуманної біостерилізації, вакцинації, реєстрації та облаштування домівок. Для цього потрібно відповідною ухвалою міської ради проголосити котів співмешканцями м.Володимир-Волинський – повноправними вільними жителями.”, – зазначає авторка петиції.З повним текстом петиції можна ознайомитися ТУТ

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