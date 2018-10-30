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Президент відзначив атовця з Волині

Президент відзначив атовця з Волині
В Шацькому районному військовому комісаріаті нагородили військовослужбовця за участь в АТО.

Про це повідомили на сторінці Шацького РВК у Facebook.

«Президентською відзнакою “За участь в антитерористичній операції” нагороджений демобілізований військовослужбовець, учасник АТО – Валентин Голядинець», – йдеться у дописі.

Президент відзначив атовця з Волині

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Теги: відзнака, атовець, АТО
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