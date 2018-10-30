Президент відзначив атовця з Волині





Про це повідомили на сторінці Шацького РВК у



«Президентською відзнакою “За участь в антитерористичній операції” нагороджений демобілізований військовослужбовець, учасник АТО – Валентин Голядинець», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацькому районному військовому комісаріаті нагородили військовослужбовця за участь в АТО.Про це повідомили на сторінці Шацького РВК у Facebook «Президентською відзнакою “За участь в антитерористичній операції” нагороджений демобілізований військовослужбовець, учасник АТО –», – йдеться у дописі.

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