Президент відзначив атовця з Волині
Сьогодні, 04:21
В Шацькому районному військовому комісаріаті нагородили військовослужбовця за участь в АТО.
Про це повідомили на сторінці Шацького РВК у Facebook.
«Президентською відзнакою “За участь в антитерористичній операції” нагороджений демобілізований військовослужбовець, учасник АТО – Валентин Голядинець», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Шацького РВК у Facebook.
«Президентською відзнакою “За участь в антитерористичній операції” нагороджений демобілізований військовослужбовець, учасник АТО – Валентин Голядинець», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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