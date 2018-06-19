«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою
Сьогодні, 10:59
Через негоду дитяча залізниця у Луцьку опинилася під водою.
Про це повідомив Лука Кумановський на своїй сторінці у Facebook.
«Потяг приплив на станцію», – пише автор допису.
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Про це повідомив Лука Кумановський на своїй сторінці у Facebook.
«Потяг приплив на станцію», – пише автор допису.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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