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«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою

«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою
Через негоду дитяча залізниця у Луцьку опинилася під водою.

Про це повідомив Лука Кумановський на своїй сторінці у Facebook.

«Потяг приплив на станцію», – пише автор допису.

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Теги: негода, Луцьк, погода, дощ
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