вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Владика Михаїл порадив Зеленському не стояти осторонь церковного питання

Владика Михаїл порадив Зеленському не стояти осторонь церковного питання
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл запевнив, що новообраний Президент України муситиме займатись церковним питанням.

Про це він зазначив у ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 травня на 12 каналі, пише Конкурент.

«Я бажав би, щоби він (Володимир Зеленський, – ред.) не сторонився проблематики, а вникав в неї, захищав інтереси людей. Він є гарантом, а якщо він гарант, то він повинен гарантувати права і свободи, захищати інтереси своєї держави, тобто громадян своєї держави.

Розуміти, що хоче більшість, але і давати право захисту меншинам: чи національним меншинам, чи релігійним меншинам. Давати їм право виражати свою позицію, здійснювати свої обряди, звичаї, сповідувати своє релігійне бачення. Казати, що я рівноцінно ні в що не втручаюся, не можна. Треба казати: «Я буду чинити відповідно до законодавства. Я гарант збереження прав і людей віруючих». Сторонитися тут не можна», – наголосив Михаїл.

Владика запевнив, що Президент все одно стикатиметься із церковною проблематикою, оскільки питання об'єднання в ПЦУ ще не закрите.

«Церква, яка сьогодні має назву Російська православна церква, на шляху до об'єднання. Це питання буде порушуватися, і йому треба буде мати свою позицію і сприяти у зближенні», – пояснив митрополит.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михаїл, інтерв'ю, ПЦУ, Філарет, Епіфаній, Томос
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тобто політика повинна лізти в Церкву?
Відповісти
владика...у цілому світі церква і політика,це дві
окремі системи,які неповинні впливати чи втручатися у справи одна одної!!!!а в нас владика закликає!!!сміхота.вже весь світ сміється з тієї корумпованої України,з країни,де ,навіть,церковні справи церква неможе вирішити без політичних втручань.соромно за країну
Відповісти
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*
Сьогодні, 11:16
«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою
Сьогодні, 10:59
Владика Михаїл порадив Зеленському не стояти осторонь церковного питання
Сьогодні, 10:37
Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
Сьогодні, 10:10
Яке свято 18 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
Владика Михаїл розповів про стосунки з главою ПЦУ Епіфанієм. ВІДЕО Владика Михаїл розповів про стосунки з главою ПЦУ Епіфанієм. ВІДЕО
17 травень, 14:58
Владика Михаїл розповів, чи подаватиме свою кандидатуру на вибори предстоятеля ПЦУ Владика Михаїл розповів, чи подаватиме свою кандидатуру на вибори предстоятеля ПЦУ
16 травень, 11:06
«У Філарета свій бюджет, у Епіфанія свій», – владика Михаїл «У Філарета свій бюджет, у Епіфанія свій», – владика Михаїл
16 травень, 10:02
Владика Михаїл розповів про стосунки з Філаретом та статус Київського Патріархату Владика Михаїл розповів про стосунки з Філаретом та статус Київського Патріархату
15 травень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*
Сьогодні, 11:16
 0
«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою
Сьогодні, 10:59
 0
Владика Михаїл порадив Зеленському не стояти осторонь церковного питання
Сьогодні, 10:37
 0
Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
Сьогодні, 10:10
 0
Яке свято 18 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8