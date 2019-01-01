Владика Михаїл порадив Зеленському не стояти осторонь церковного питання
Сьогодні, 10:37
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл запевнив, що новообраний Президент України муситиме займатись церковним питанням.
Про це він зазначив у ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 травня на 12 каналі, пише Конкурент.
«Я бажав би, щоби він (Володимир Зеленський, – ред.) не сторонився проблематики, а вникав в неї, захищав інтереси людей. Він є гарантом, а якщо він гарант, то він повинен гарантувати права і свободи, захищати інтереси своєї держави, тобто громадян своєї держави.
Розуміти, що хоче більшість, але і давати право захисту меншинам: чи національним меншинам, чи релігійним меншинам. Давати їм право виражати свою позицію, здійснювати свої обряди, звичаї, сповідувати своє релігійне бачення. Казати, що я рівноцінно ні в що не втручаюся, не можна. Треба казати: «Я буду чинити відповідно до законодавства. Я гарант збереження прав і людей віруючих». Сторонитися тут не можна», – наголосив Михаїл.
Владика запевнив, що Президент все одно стикатиметься із церковною проблематикою, оскільки питання об'єднання в ПЦУ ще не закрите.
«Церква, яка сьогодні має назву Російська православна церква, на шляху до об'єднання. Це питання буде порушуватися, і йому треба буде мати свою позицію і сприяти у зближенні», – пояснив митрополит.
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Про це він зазначив у ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 травня на 12 каналі, пише Конкурент.
«Я бажав би, щоби він (Володимир Зеленський, – ред.) не сторонився проблематики, а вникав в неї, захищав інтереси людей. Він є гарантом, а якщо він гарант, то він повинен гарантувати права і свободи, захищати інтереси своєї держави, тобто громадян своєї держави.
Розуміти, що хоче більшість, але і давати право захисту меншинам: чи національним меншинам, чи релігійним меншинам. Давати їм право виражати свою позицію, здійснювати свої обряди, звичаї, сповідувати своє релігійне бачення. Казати, що я рівноцінно ні в що не втручаюся, не можна. Треба казати: «Я буду чинити відповідно до законодавства. Я гарант збереження прав і людей віруючих». Сторонитися тут не можна», – наголосив Михаїл.
Владика запевнив, що Президент все одно стикатиметься із церковною проблематикою, оскільки питання об'єднання в ПЦУ ще не закрите.
«Церква, яка сьогодні має назву Російська православна церква, на шляху до об'єднання. Це питання буде порушуватися, і йому треба буде мати свою позицію і сприяти у зближенні», – пояснив митрополит.
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Коментарі 2
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окремі системи,які неповинні впливати чи втручатися у справи одна одної!!!!а в нас владика закликає!!!сміхота.вже весь світ сміється з тієї корумпованої України,з країни,де ,навіть,церковні справи церква неможе вирішити без політичних втручань.соромно за країну