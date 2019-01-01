У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*

17 травня кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» дарує знижку кожному відвідувачу.Придбавши квиток в кіно ви автоматично отримуєте знижку -20% на їжу всіх закладів Grand Central: кавярня The Spiceroom, тайська кухня Lemongrass, Express Pizza, Суши Ямі, Grill Pub, йогуртоване морозиво Sherr Bar, Ring Cafe та Ring Coffee.Знижка діятиме у той же день, коли фільм/мультфільм. Важливо пам’ятати, що при пред’явлення квитка у закладах Grand Central – Ваш квиток забирають, тому посмакувати улюбленою їжею можна буде після перегляду фільму/мультфільму.Довідка: +380 (68) 525 90 09.