У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*
Сьогодні, 11:16
17 травня кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» дарує знижку кожному відвідувачу.
Придбавши квиток в кіно ви автоматично отримуєте знижку -20% на їжу всіх закладів Grand Central: кавярня The Spiceroom, тайська кухня Lemongrass, Express Pizza, Суши Ямі, Grill Pub, йогуртоване морозиво Sherr Bar, Ring Cafe та Ring Coffee.
Знижка діятиме у той же день, коли фільм/мультфільм. Важливо пам’ятати, що при пред’явлення квитка у закладах Grand Central – Ваш квиток забирають, тому посмакувати улюбленою їжею можна буде після перегляду фільму/мультфільму.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Придбавши квиток в кіно ви автоматично отримуєте знижку -20% на їжу всіх закладів Grand Central: кавярня The Spiceroom, тайська кухня Lemongrass, Express Pizza, Суши Ямі, Grill Pub, йогуртоване морозиво Sherr Bar, Ring Cafe та Ring Coffee.
Знижка діятиме у той же день, коли фільм/мультфільм. Важливо пам’ятати, що при пред’явлення квитка у закладах Grand Central – Ваш квиток забирають, тому посмакувати улюбленою їжею можна буде після перегляду фільму/мультфільму.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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