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У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*

У «Промені» квиток у кіно діє як знижка на їжу в «Grand Central»*
17 травня кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» дарує знижку кожному відвідувачу.

Придбавши квиток в кіно ви автоматично отримуєте знижку -20% на їжу всіх закладів Grand Central: кавярня The Spiceroom, тайська кухня Lemongrass, Express Pizza, Суши Ямі, Grill Pub, йогуртоване морозиво Sherr Bar, Ring Cafe та Ring Coffee.

Знижка діятиме у той же день, коли фільм/мультфільм. Важливо пам’ятати, що при пред’явлення квитка у закладах Grand Central – Ваш квиток забирають, тому посмакувати улюбленою їжею можна буде після перегляду фільму/мультфільму.

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: РЦ «Промінь»
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