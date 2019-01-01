Жахлива аварія у Дніпрі: загинула сім'я з дитиною. ФОТО





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Поліція Дніпропетровської області повідомляє, що зіткнення трьох автомобілів – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra – відбулося 17 травня на вул. Маршала Малиновського.



Унаслідок аварії загинули водій і пасажир "Peugeot", важкі травми отримала дитина.



Інформатор повідомляє, що загиблі – чоловік і дружина, а їхній 11-річний син помер у лікарні. Водій KIA отримав травму шиї, його госпіталізували до 6-ї міської лікарні. У водія Toyota розбита губа, від госпіталізації чоловік відмовився.



За попередньою інформацією, Toyota та KIA рухалися в одному напрямку, в якийсь момент вони зіткнулися і KIA вилетів на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з Peugeot.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі внаслідок масштабної аварії загинула родина із дитиною. Правоохоронці шукає свідків ДТП.Про це пише ТСН Поліція Дніпропетровської області повідомляє, що зіткнення трьох автомобілів – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra – відбулося 17 травня на вул. Маршала Малиновського.Унаслідок аварії загинули водій і пасажир "Peugeot", важкі травми отримала дитина.Інформатор повідомляє, що загиблі – чоловік і дружина, а їхній 11-річний син помер у лікарні. Водій KIA отримав травму шиї, його госпіталізували до 6-ї міської лікарні. У водія Toyota розбита губа, від госпіталізації чоловік відмовився.За попередньою інформацією, Toyota та KIA рухалися в одному напрямку, в якийсь момент вони зіткнулися і KIA вилетів на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з Peugeot.

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