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Заступник голови Волинської ОДА йде з посади

Заступник голови Волинської ОДА йде з посади
Заступник голова Волинської облдержадміністрації Сергій Кошарук оголосив про завершення своєї роботи на цій посаді.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Уже скоро ви зможете нагуглити моє резюме, адже інавгурація нового президента України відбудеться у мій останній робочий день на посаді заступника голови облдержадміністрації», – почав чоловік.

«Це логічне завершення етапу у моїй кар'єрі, що розпочався у 2014 року з легкої руки Володимира Гунчика. Я вдячний своєму колишньому шефові ще й за дотримання домовленості: працювати без корупції в середовищі впливів ОДА.

Згодом була нагода попрацювати у складі іншої команди (вдячний за виявлену довіру!). То був карколомний досвід. Управлінські підходи Олександра Савченка нові для мене, але теж ефективні. Особливо такі методи результативні, коли в одному колективі уживаються люди з різними цінностями», – йдеться у дописі.

Також Сергій Кошарук поділився списком досягнутого на посаді:

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Волинь - серед лідерів у реформі децентралізації і більшість ОТГ не просто спроможні, а й успішні. Секрет простий: ми дали зелене світло фахівцям і не допустили політизації процесу, лише холодний розрахунок і добра воля волинян.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Волинська область теж була серед лідерів у комплексному запровадженні заходів у сфері енергоефективності. На жаль, в останні роки ми збавили обрети, а деякі здобутки навіть нівелювалися через політизацію. Мова йде про інше бачення обласної ради, що завело нас якщо не в глухий кут, то не в ту сторону. Але помилки, напевно, теж потрібні. Нові управлінці можуть струсити порох з напрацювань і запускати спочатку. Ефект гарантую.

ЕКОЛОГІЯ

Справжнім викликом для мене став Ветсанзавод. То був чиряк, що наростав і допікав, але тріснув аж у 2016-2017 роках. Ще Ковельським міським головою я намагався боротися із загрозами, які несе це підпртємство довікіллю. Тому на посаді заступника голови ОДА я свідомо і добровільно прийняв цей виклик. Бо крім обізнаності уже були й більші можливості. Сьогодні Ветсанзавод не діє та перебуває на стадії ліквідації. А жителі територій, які мали проблеми з постачанням питної води, тепер мають водопровід з іншого берега Турії.

Вцілому Волинь у напрямку екології просунулуся далеко вперед. Ми разом з Дніпром першими в Україні визначилися з пріоритетними цілями сталого розвитку, які лобіює ООН на глобальному рівні. Роботи, звісно, ще багато, але на попередників у цьому напрямку нарікань не буде.

ЧИНОВНИКИ ТЕЖ ЛЮДИ

Я щасливий сьогодні, що нам вдалося запровадити у колективі ОДА життєствердну корпоративну культуру. Адже вкрай важливо, щоб люди хотіли вранці йти на свою роботу. Доброзичливі відносини, милі традиції, постійне навчання - це якщо коротко про колектив, який щодня працював для всієї області. І сьогодні дякую усім колегам за плідні 5 років. Зичу кожному з вас самереалізуватися, яку б команду і який би шлях ви не обрали», – розповів посадовець.

Сергій Кошарук заявив, що надалі шукатиме роботу у Центрі зайнятості.

«Сподіваюся, що нову роботу вдасться знайти швидко. Маю компетенції у кризовому менеджменті, державному управлінні і органах місцевого самоврядування, у сферах екології та енергоефективності. Планую продовження політичного життя. Вірю, що й надалі буду робити все щоби розбудовувати українську Україну - Країну Щасливих Людей!» – резюмував волинянин.

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Теги: Серій Кошарук, Волинь
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