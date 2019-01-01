Волинянин впав у кому: родина чоловіка благає про допомогу. ФОТО
Сьогодні, 12:38
59-річний волинянин Олександр Тимощук лежить у комі.
Родина витрачає значні кошти, просить про допомогу, – пише БУГ.
Дружина Надія розповіла, що з вівторка, 14-го травня, чоловік перебуває в комі у важкому стані в НЦМЛ. Лікарі не говорять причину. За її словами, ні інсульту, ні крововиливу немає. На медикаменти та обстеження витрачають «непідйомні» гроші.
За чотири дні пішло більше восьми тисяч. Допомагають діти, рідні. На день витрачають більше двох тисяч.
Надія з чоловіком на пенсії. Олександр – інвалід ІІ групи. Дуже просять небайдужих матеріальної допомоги.
Гроші можна перерахувати на картку ПриватБанку:
4149 4991 1544 4042 (Надія Тимощук)
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Родина витрачає значні кошти, просить про допомогу, – пише БУГ.
Дружина Надія розповіла, що з вівторка, 14-го травня, чоловік перебуває в комі у важкому стані в НЦМЛ. Лікарі не говорять причину. За її словами, ні інсульту, ні крововиливу немає. На медикаменти та обстеження витрачають «непідйомні» гроші.
За чотири дні пішло більше восьми тисяч. Допомагають діти, рідні. На день витрачають більше двох тисяч.
Надія з чоловіком на пенсії. Олександр – інвалід ІІ групи. Дуже просять небайдужих матеріальної допомоги.
Гроші можна перерахувати на картку ПриватБанку:
4149 4991 1544 4042 (Надія Тимощук)
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