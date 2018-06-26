Луцьку вулицю затопило. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського повністю затопило проїжджу частину.
Про це у Facebook повідомив Петро Гоцалюк.
«Майже Венеція», – пише чоловік.
Зазначимо, що дорога пролягає поблизу поголового будинку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
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Про це у Facebook повідомив Петро Гоцалюк.
«Майже Венеція», – пише чоловік.
Зазначимо, що дорога пролягає поблизу поголового будинку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
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