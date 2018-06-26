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Луцьку вулицю затопило. ФОТО

Луцьку вулицю затопило. ФОТО
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського повністю затопило проїжджу частину.

Про це у Facebook повідомив Петро Гоцалюк.

«Майже Венеція», – пише чоловік.

Зазначимо, що дорога пролягає поблизу поголового будинку.

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Луцьку вулицю затопило. ФОТО
Луцьку вулицю затопило. ФОТО
Луцьку вулицю затопило. ФОТО
Луцьку вулицю затопило. ФОТО

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Теги: потом, Луцьк, негода
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