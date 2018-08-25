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Вражаючі фото грози над Волинню

Вражаючі фото грози над Волинню
Над Рожищенським районом Волинської області пройшла велика гроза.

Жителі району публікували світлини у соцмережі, – пише Район.Рожище.

Навіть на камери звичайних смартфонів жителі району робили дуже ефектні знімки.

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Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню
Вражаючі фото грози над Волинню


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Теги: гроза, Волинь
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