Вражаючі фото грози над Волинню
Сьогодні, 13:24
Над Рожищенським районом Волинської області пройшла велика гроза.
Жителі району публікували світлини у соцмережі, – пише Район.Рожище.
Навіть на камери звичайних смартфонів жителі району робили дуже ефектні знімки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жителі району публікували світлини у соцмережі, – пише Район.Рожище.
Навіть на камери звичайних смартфонів жителі району робили дуже ефектні знімки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вражаючі фото грози над Волинню
Сьогодні, 13:24
Луцьку вулицю затопило. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Волинянин впав у кому: родина чоловіка благає про допомогу. ФОТО
Сьогодні, 12:38