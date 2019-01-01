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Волинський садочок, який закривали через сальмонельоз, відновлює роботу

Волинський садочок, який закривали через сальмонельоз, відновлює роботу
ДНЗ №2 Нововолинська відновлює роботу після карантину, який ологосили через спалах сальмонельозу.

Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.

Нагадаємо, спалахи виявили ще 26 квітня.

Питання про завершення епідрозслідування факту захворювання гострими кишковими інфекціями у садочку розглянули на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційу п'ятницю, 17 травня.

За результатами повідомлень відповідних служб комісія рекомендувала управлінню освіти відновити освітній процес у ДНЗ №2 з 20 травня 2019 року.

Дітей прийматимуть у садок за наявності довідки від лікаря про стан здоров’я.

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Теги: сальмонела, Волинь
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