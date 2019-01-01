Волинський садочок, який закривали через сальмонельоз, відновлює роботу





Про це повідомили на



Нагадаємо, спалахи виявили ще 26 квітня.



Питання про завершення епідрозслідування факту захворювання гострими кишковими інфекціями у садочку розглянули на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційу п'ятницю, 17 травня.



За результатами повідомлень відповідних служб комісія рекомендувала управлінню освіти відновити освітній процес у ДНЗ №2 з 20 травня 2019 року.



Дітей прийматимуть у садок за наявності довідки від лікаря про стан здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДНЗ №2 Нововолинська відновлює роботу після карантину, який ологосили через спалах сальмонельозу.Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.Нагадаємо,Питання про завершення епідрозслідування факту захворювання гострими кишковими інфекціями у садочку розглянули на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційу п'ятницю, 17 травня.За результатами повідомлень відповідних служб комісія рекомендувала управлінню освіти відновити освітній процес у ДНЗ №2 з 20 травня 2019 року.Дітей прийматимуть у садок за наявності довідки від лікаря про стан здоров’я.

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