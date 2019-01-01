Затримали поліцейських, які вимагали хабарі у наркоторговців. ФОТО. ВІДЕО





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Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від осіб, які займаються розповсюдження наркотичних і психотропних речовини за допомогою так званих «закладок».



Поліцейські, отримавши інформацію щодо протиправної діяльності наркоділків, імітували їх затримання «на гарячому», після чого вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Розмір неправомірної вигоди поліцейських з кожного наркоторговця становив 3 тис. доларів.



У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання учасниками організованої групи 40 тис. грн. Співробітники СБУ із задіянням бійців спецпідрозділу «Альфа» затримали трьох учасників угруповання у Харкові під час отримання від наркоторговця 74 тис. грн.



Вирішується питання щодо повідомлення затриманим працівникам поліції про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали трьох працівників Головного управління Національної поліції у Харківській області, які систематично отримували хабарі від наркоторговців.Про це пише УНІАН Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від осіб, які займаються розповсюдження наркотичних і психотропних речовини за допомогою так званих «закладок».Поліцейські, отримавши інформацію щодо протиправної діяльності наркоділків, імітували їх затримання «на гарячому», після чого вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Розмір неправомірної вигоди поліцейських з кожного наркоторговця становив 3 тис. доларів.У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання учасниками організованої групи 40 тис. грн. Співробітники СБУ із задіянням бійців спецпідрозділу «Альфа» затримали трьох учасників угруповання у Харкові під час отримання від наркоторговця 74 тис. грн.Вирішується питання щодо повідомлення затриманим працівникам поліції про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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