На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО





Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Рибай.



Вагони країни-агресора припаркувались на вокзалі Володимира-Волинського...» – йдеться у дописі.



Зазначимо, що на вагонах є маркування «РЖД» – «Российские железные дороги». Також є маркування «ТрансФин-М» — однієї з найбільших російських лізингових компаній.



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