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На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО

На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
У Володимирі-Волинському виявили вантажні вагони Російської Федерації.

Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Рибай.

Вагони країни-агресора припаркувались на вокзалі Володимира-Волинського...» – йдеться у дописі.

Зазначимо, що на вагонах є маркування «РЖД» – «Российские железные дороги». Також є маркування «ТрансФин-М» — однієї з найбільших російських лізингових компаній.
На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, вагони
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