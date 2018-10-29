На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У Володимирі-Волинському виявили вантажні вагони Російської Федерації.
Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Рибай.
Вагони країни-агресора припаркувались на вокзалі Володимира-Волинського...» – йдеться у дописі.
Зазначимо, що на вагонах є маркування «РЖД» – «Российские железные дороги». Також є маркування «ТрансФин-М» — однієї з найбільших російських лізингових компаній.
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Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Рибай.
Вагони країни-агресора припаркувались на вокзалі Володимира-Волинського...» – йдеться у дописі.
Зазначимо, що на вагонах є маркування «РЖД» – «Российские железные дороги». Також є маркування «ТрансФин-М» — однієї з найбільших російських лізингових компаній.
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