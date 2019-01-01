Громадянський рух «СВІДОМІ» привітав лучан із днем Європи

Громадянський рух «СВІДОМІ», засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, вітає лучан із днем Європи.Про це повідомили на сторінці руху у Facebook.Подаємо допис без змін:«Тут різні нації, ордени та братства пліч-о-пліч будували спільну історію успіху з її значними пам’ятками. Ще багато століть тому князь Любарт заклав міцний фундамент для міста, зробив його відкритим та знаковим на східних рубежах Європи.1429 року у нашому місті відбувся з’їзд наймогутніших європейських монархів. Королі, князі та імператори з багатьох країн зібралися у Луцьку, щоб обговорити проблеми захисту від османських завойовників.У ті давні часи наше місто було великим і важливим центром торгівлі у Європі. А 1497 року Луцьк одним з перших українських міст отримав магдебурзьке право.Сьогодні ми відзначаємо День Європи. І лучанам, як й усім українцям, важливий рух нашої країни саме у європейському напрямку.Не так давно більше ста наших співвітчизників, яких ми називаємо Небесною Сотнею, віддали свої життя за вибір України знову стати частиною великої європейської родини. Пам’ятаймо цей подвиг і зробімо усе, щоб виправдати його високу ціну!Щоб не втратити свій європейський потенціал, Луцьку потрібна чітка стратегія розвитку. Потрібна візія, щоб розвиватися послідовно і цілісно. Завдяки інвестиціям та розвитку бізнесу, для чого безумовно потрібна належна підтримка міської влади, лучани зможуть отримати якісну європейську інфраструктуру, комфортно навчатися та працювати.У той час, коли наша держава твердо увійшла у процес євроінтеграції, ми, лучани, можемо і повинні будувати Європу тут, у нашому місті. Об’єднавшись у прагненні зробити наш Луцьк сучасним, безпечним і комфортним, нам потрібно свідомо взяти на себе відповідальність за створення успішного майбутнього для наших нащадків та нас самих.Громадянський Рух "СВІДОМІ" був заснований бізнесменом та політиком Андрієм Покровським саме на таких принципах. Відповідальність, активність та дієвість, орієнтація на успіх, самодостатність, економічний добробут та патріотизм, а також толерантність - такі цінності, яких неухильно дотримується наша команда, уже давно є частиною європейського світогляду. Це те, до чого потрібно прагнути та над чим працювати».