Сьогодні ввечері в Луцьку запалюватиме польський квінтет «Волоші»
Сьогодні, 16:09
У Луцьку на Театральному Майдані виступить польський струнний квінтет «Волоші».
Про це повідомили організатори події.
«Сьогодні на нашій сцені о 20.00 на Театральному Майдані або в Палаці Культури міста Луцька за негоди в рамках святкування Дня Європи в Луцьку відбудеться концерт польського струнного квінтету "Волоші". Вхід – вільний!» – йдеться у повідомленні.
Географія виступів одного з найвідоміших в світі струнних квінтетів Польщі – це Франція, Бельгія, Канада, Австрія, Малайзія, Корея, Норвегія, Словенія, Італія, Грузія та Стокгольмська Ратуша у присутності його величності Карла XVI Густафа, Короля Швеції.
Українська публіка познайомилася з гуртом під час міжнародного фестивалю АртПоле’12, засвідчивши свої враження восьмиразовим викликом на біс. З того часу "Волоші" дали кілька десятків концертів в різних українських містах – від Алчевська до Ужгорода.
«Витончені мелодії, вигадливі аранжування й короткі імпровізації... Їхня життєствердна енергія виходить за музичні та географічні рамки, робить гурт неповторним і завжди актуальним для спраглого до пригод слухача», – пишуть про них музичні оглядачі.
Історія колективу:
Струнний колектив "Волоші" виник на весіллі. Скрипаль, випускник музичної академії Кшиштоф Ласон запросив музикантів із довколишніх сіл на вечірку з нагоди свого одруження. Після цього вони з братом Станіславом, віолончелістом, що закінчив ту ж академію, вирішили поєднати здобутки своєї класичної освіти з невимушеністю гуральських музик – мешканців гір, в яких сходяться кордони Чехії, Польщі та Словаччини.
На європейській музичній сцені "Волоші" заявили про себе у 2010 році виступом на «Новій традиції» – найавторитетнішому польському фестивалі, що спеціалізується на нових формах осмислення фольклорної музики. Сполучення балканських, трансильванських і карпатських мотивів з класичними мелодіями європейських композиторів, майстерність і невимушеність, енергія та елегантність прийшлися до смаку критикам і публіці – "Волоші" отримали мало не всі можливі винагороди фестивалю. До сьогодні музиканти встигли видати два альбоми й здобути шанувальників далеко за межами Польщі.
Познайомитись ближче:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили організатори події.
«Сьогодні на нашій сцені о 20.00 на Театральному Майдані або в Палаці Культури міста Луцька за негоди в рамках святкування Дня Європи в Луцьку відбудеться концерт польського струнного квінтету "Волоші". Вхід – вільний!» – йдеться у повідомленні.
Географія виступів одного з найвідоміших в світі струнних квінтетів Польщі – це Франція, Бельгія, Канада, Австрія, Малайзія, Корея, Норвегія, Словенія, Італія, Грузія та Стокгольмська Ратуша у присутності його величності Карла XVI Густафа, Короля Швеції.
Українська публіка познайомилася з гуртом під час міжнародного фестивалю АртПоле’12, засвідчивши свої враження восьмиразовим викликом на біс. З того часу "Волоші" дали кілька десятків концертів в різних українських містах – від Алчевська до Ужгорода.
«Витончені мелодії, вигадливі аранжування й короткі імпровізації... Їхня життєствердна енергія виходить за музичні та географічні рамки, робить гурт неповторним і завжди актуальним для спраглого до пригод слухача», – пишуть про них музичні оглядачі.
Історія колективу:
Струнний колектив "Волоші" виник на весіллі. Скрипаль, випускник музичної академії Кшиштоф Ласон запросив музикантів із довколишніх сіл на вечірку з нагоди свого одруження. Після цього вони з братом Станіславом, віолончелістом, що закінчив ту ж академію, вирішили поєднати здобутки своєї класичної освіти з невимушеністю гуральських музик – мешканців гір, в яких сходяться кордони Чехії, Польщі та Словаччини.
На європейській музичній сцені "Волоші" заявили про себе у 2010 році виступом на «Новій традиції» – найавторитетнішому польському фестивалі, що спеціалізується на нових формах осмислення фольклорної музики. Сполучення балканських, трансильванських і карпатських мотивів з класичними мелодіями європейських композиторів, майстерність і невимушеність, енергія та елегантність прийшлися до смаку критикам і публіці – "Волоші" отримали мало не всі можливі винагороди фестивалю. До сьогодні музиканти встигли видати два альбоми й здобути шанувальників далеко за межами Польщі.
Познайомитись ближче:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автівка влетіла у паркан: водій постраждав. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Громадянський рух «СВІДОМІ» привітав лучан із днем Європи
Сьогодні, 16:34
Сьогодні ввечері в Луцьку запалюватиме польський квінтет «Волоші»
Сьогодні, 16:09
На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Сьогодні, 14:55