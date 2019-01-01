Сьогодні ввечері в Луцьку запалюватиме польський квінтет «Волоші»

У Луцьку на Театральному Майдані виступить польський струнний квінтет «Волоші».Про це повідомили організатори події.«Сьогодні на нашій сцені о 20.00 на Театральному Майдані або в Палаці Культури міста Луцька за негоди в рамках святкування Дня Європи в Луцьку відбудеться концерт польського струнного квінтету "Волоші". Вхід – вільний!» – йдеться у повідомленні.Географія виступів одного з найвідоміших в світі струнних квінтетів Польщі – це Франція, Бельгія, Канада, Австрія, Малайзія, Корея, Норвегія, Словенія, Італія, Грузія та Стокгольмська Ратуша у присутності його величності Карла XVI Густафа, Короля Швеції.Українська публіка познайомилася з гуртом під час міжнародного фестивалю АртПоле’12, засвідчивши свої враження восьмиразовим викликом на біс. З того часу "Волоші" дали кілька десятків концертів в різних українських містах – від Алчевська до Ужгорода.«Витончені мелодії, вигадливі аранжування й короткі імпровізації... Їхня життєствердна енергія виходить за музичні та географічні рамки, робить гурт неповторним і завжди актуальним для спраглого до пригод слухача», – пишуть про них музичні оглядачі.Познайомитись ближче: