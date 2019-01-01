Луцька бруківка користується популярністю у регіонах*





Спершу спробували в якості експерименту, проте згодом оцінили: якісніше, дешевше, та й зручніше, бо в будь-який момент можна «зняти», добратися до комунікацій і покласти назад, – пише



До такого рішення – використовувати бруківку – почали звертатися не тільки в обласних центрах, а й в невеличких містах. Приміром, у Вараші Рівненської області навколо торгово-розважального центру Orange Plaza, що на майдані Незалежності, територію облаштували саме бруківкою.



«Ще коли готували проект будівництва торгово-розважального центру, навіть не розглядали іншого варіанту. Уся Європа давно перейшла на бруківку. І великі міста, і містечка, і села… Це найдешевший варіант з усіх, які на сьогодні існують, а за надійністю – набагато кращий за асфальтне чи бетонне покриття», – розповідає директор фірми-забудовника «ВДК Компані» Андрій Павлюк.



ТРЦ Orange Plaza у Вараші відкрили восени минулого року і досі, розповідає власник центру, прилегла територія – ідеальна, без жодної вибоїни.



«Більше п’яти років тому ми бруківкою облаштовували тротуари в Підгайцях. Досі жодних нарікань, покриття – в такому ж стані, як було в перший день», – каже Андрій Павлюк.



У Вараші використовували бруківку



Ця плитка – безшовна і тому ідеально підходить для пішоходів, зокрема для жінок на підборах та людей з візками. А товщина у шість сантиметрів дозволяє їздити нею легковими автомобілями.



На усю бруківку Le Bruk надається гарантія на п’ять років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже кілька років в Луцьку міські тротуари, прибудинкові території та сквери облаштовують бруківкою.Спершу спробували в якості експерименту, проте згодом оцінили: якісніше, дешевше, та й зручніше, бо в будь-який момент можна «зняти», добратися до комунікацій і покласти назад, – пише Перший До такого рішення – використовувати бруківку – почали звертатися не тільки в обласних центрах, а й в невеличких містах. Приміром, у Вараші Рівненської області навколо торгово-розважального центру Orange Plaza, що на майдані Незалежності, територію облаштували саме бруківкою.«Ще коли готували проект будівництва торгово-розважального центру, навіть не розглядали іншого варіанту. Уся Європа давно перейшла на бруківку. І великі міста, і містечка, і села… Це найдешевший варіант з усіх, які на сьогодні існують, а за надійністю – набагато кращий за асфальтне чи бетонне покриття», – розповідає директор фірми-забудовника «ВДК Компані» Андрій Павлюк.ТРЦ Orange Plaza у Вараші відкрили восени минулого року і досі, розповідає власник центру, прилегла територія – ідеальна, без жодної вибоїни.«Більше п’яти років тому ми бруківкою облаштовували тротуари в Підгайцях. Досі жодних нарікань, покриття – в такому ж стані, як було в перший день», – каже Андрій Павлюк.У Вараші використовували бруківку Le Bruk «Піксель», яку випускає луцька компанія «Бетон Брук Сервіс». Загалом біля ТРЦ Orange Plaza виклали 3,5 тисячі квадратних метрів бруківки.Ця плитка – безшовна і тому ідеально підходить для пішоходів, зокрема для жінок на підборах та людей з візками. А товщина у шість сантиметрів дозволяє їздити нею легковими автомобілями.На усю бруківкунадається гарантія на п’ять років.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яку та за скільки: де купити бруківку у Луцьку. ФОТО

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