Волиняни взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики

У Чорноморську, що на Одещині, відбувся Чемпіонат України з важкої атлетики та Всеукраїнський відкритий турнір пам'яті ЗМС Я.Куценка.Чемпіонат проходив з 13 до 18 травня, повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.В складі команди області брали участь також вихованці відділення важкої атлетики КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.За крок від п’єдесталу зупинився, ставши 4 у ваговій категорії 61 кг.зайняв 5 місце у цій же категорії.зайняла 7 місце у ваговій категорії 64 кг. У ваговій категорії 89 кгв ривку зумів стати 9 однак за сумою двоборства не потрапив в десятку сильніших.