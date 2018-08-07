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Волиняни взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики

Волиняни взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з важкої атлетики
У Чорноморську, що на Одещині, відбувся Чемпіонат України з важкої атлетики та Всеукраїнський відкритий турнір пам'яті ЗМС Я.Куценка.

Чемпіонат проходив з 13 до 18 травня, повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

В складі команди області брали участь також вихованці відділення важкої атлетики КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.

За крок від п’єдесталу зупинився Миронюк Дмитро, ставши 4 у ваговій категорії 61 кг. Омелянець Дмитро зайняв 5 місце у цій же категорії. Ганіч Інна зайняла 7 місце у ваговій категорії 64 кг. У ваговій категорії 89 кг Генсіровський Олег в ривку зумів стати 9 однак за сумою двоборства не потрапив в десятку сильніших.

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Теги: змагання, спорт, Волинь
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