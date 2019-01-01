На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 19:20
У Луцьку на вулиці Володимирській – небезпечні дерева.
Про це на порталі Відкрите місто написав Ігор Соломон.
Як можна побачити на фото, над дорогою – сухі дерева, які у будь-який момент можуть впасти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО
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Про це на порталі Відкрите місто написав Ігор Соломон.
Як можна побачити на фото, над дорогою – сухі дерева, які у будь-який момент можуть впасти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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