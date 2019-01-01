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На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО

На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО
У Луцьку на вулиці Володимирській – небезпечні дерева.

Про це на порталі Відкрите місто написав Ігор Соломон.

Як можна побачити на фото, над дорогою – сухі дерева, які у будь-який момент можуть впасти.

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На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО
На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО
На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО
На луцькій вулиці – сухі дерева, які можуть впасти на дорогу. ФОТО

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Теги: благоустрій, Луцьк
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