На Волині автівка влетіла у паркан: водій постраждав. ФОТО





Про це пише Петро Тимощук у спільноті Підслухано Горохів.



«Всі живі, шофер славути розбив голову, Славута піднімалася в сторону від Б. Хмельницького (старого технікума, вулиці Козацької.



Не надав перевагу», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на вулиці Богдана Хмельницького автівка злетіла з дороги на наїхала на паркан.Про це пишеу спільноті Підслухано Горохів.«Всі живі, шофер славути розбив голову, Славута піднімалася в сторону від Б. Хмельницького (старого технікума, вулиці Козацької.Не надав перевагу», – йдеться у дописі.

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