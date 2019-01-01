На Волині автівка влетіла у паркан: водій постраждав. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У Горохові на вулиці Богдана Хмельницького автівка злетіла з дороги на наїхала на паркан.
Про це пише Петро Тимощук у спільноті Підслухано Горохів.
«Всі живі, шофер славути розбив голову, Славута піднімалася в сторону від Б. Хмельницького (старого технікума, вулиці Козацької.
Не надав перевагу», – йдеться у дописі.
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Про це пише Петро Тимощук у спільноті Підслухано Горохів.
«Всі живі, шофер славути розбив голову, Славута піднімалася в сторону від Б. Хмельницького (старого технікума, вулиці Козацької.
Не надав перевагу», – йдеться у дописі.
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