На Херсонщині загорівся маломоторний літак: пілот не постраждав





Про це повідомляє



«18 травня о 05:07 на аеродромі маломоторної авіації по Семенівському шосе м. Каховка, під час прогріву стався спалах двигуна та загорання маломоторного літака “SOCATA TB-9», — йдеться у повідомленні.



Пожежа була локалізована о 05:15 та повністю ліквідована о 05:30 на площі 30 кв.м. До гасіння пожежі залучались 5 осіб чоловік особового складу на пожежній автоцистерні 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Ймовірна причина пожежі — несправність двигуна. Загиблих та постраждалих немає. Пілот під час загоряння не постраждав та самостійно покинув літак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Каховці на Херсонщині під час прогріву двигуна зайнявся маломоторний літак.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Херсонській області.«18 травня о 05:07 на аеродромі маломоторної авіації по Семенівському шосе м. Каховка, під час прогріву стався спалах двигуна та загорання маломоторного літака “SOCATA TB-9», — йдеться у повідомленні.Пожежа була локалізована о 05:15 та повністю ліквідована о 05:30 на площі 30 кв.м. До гасіння пожежі залучались 5 осіб чоловік особового складу на пожежній автоцистерні 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Ймовірна причина пожежі — несправність двигуна. Загиблих та постраждалих немає. Пілот під час загоряння не постраждав та самостійно покинув літак.

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