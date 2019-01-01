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У «Борисполі» затримали чоловіка, який заховав бурштин у пакет із солодощами

У «Борисполі» затримали чоловіка, який заховав бурштин у пакет із солодощами
Чоловік через аеропорт «Бориспіль» хотів вивезти з України 15 кг бурштину.

Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі, переправити за кордон «сонячне каміння» намагався громадянин України. Він планував відлетіти за межі держави через авіаційний пункт пропуску «Бориспіль» до Китаю транзитом через одну з європейських країн.

"Проте інформацію про наміри чоловіка завчасно отримали співробітники оперативно-технічних підрозділів прикордонного відомства. Тож коли 30-річний українець прибув для проходження контролю оперативники, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та представники митниці провели відносно нього ретельну перевірку", - йдеться у повідомленні.

У результаті огляду прикордонно-митна група серед багажу чоловіка виявила близько 15 кг бурштину. Він був схований в особистих речах серед солодощів.

Наразі тривають подальші перевірочні заходи та буде встановлено вартість знахідки, яка може коштувати не одну сотню тисяч гривень.
У «Борисполі» затримали чоловіка, який заховав бурштин у пакет із солодощами

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Теги: Бориспіль, бурштин
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