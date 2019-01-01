У «Борисполі» затримали чоловіка, який заховав бурштин у пакет із солодощами





Про це



Як повідомили у прес-службі, переправити за кордон «сонячне каміння» намагався громадянин України. Він планував відлетіти за межі держави через авіаційний пункт пропуску «Бориспіль» до Китаю транзитом через одну з європейських країн.



"Проте інформацію про наміри чоловіка завчасно отримали співробітники оперативно-технічних підрозділів прикордонного відомства. Тож коли 30-річний українець прибув для проходження контролю оперативники, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та представники митниці провели відносно нього ретельну перевірку", - йдеться у повідомленні.



У результаті огляду прикордонно-митна група серед багажу чоловіка виявила близько 15 кг бурштину. Він був схований в особистих речах серед солодощів.



Наразі тривають подальші перевірочні заходи та буде встановлено вартість знахідки, яка може коштувати не одну сотню тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік через аеропорт «Бориспіль» хотів вивезти з України 15 кг бурштину.Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.Як повідомили у прес-службі, переправити за кордон «сонячне каміння» намагався громадянин України. Він планував відлетіти за межі держави через авіаційний пункт пропуску «Бориспіль» до Китаю транзитом через одну з європейських країн."Проте інформацію про наміри чоловіка завчасно отримали співробітники оперативно-технічних підрозділів прикордонного відомства. Тож коли 30-річний українець прибув для проходження контролю оперативники, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та представники митниці провели відносно нього ретельну перевірку", - йдеться у повідомленні.У результаті огляду прикордонно-митна група серед багажу чоловіка виявила близько 15 кг бурштину. Він був схований в особистих речах серед солодощів.Наразі тривають подальші перевірочні заходи та буде встановлено вартість знахідки, яка може коштувати не одну сотню тисяч гривень.

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