На Волині відбувся чемпіонат з міні-футболу серед прокуратур. ФОТО

На Волині відбувся чемпіонат з міні-футболу, присвячений пам`яті загиблого в зоні АТО прокурораПро це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Сьогодні у приміщенні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні у Луцьку відбувся чемпіонат з міні-футболу серед команд регіональної та місцевих прокуратур Волинської області на Кубок прокурора області, присвячений пам`яті загиблого у зоні АТО прокурора Сергія Грибкова.Відкриваючи чемпіонат, перший заступник прокурора областісказав: «Зберігаючи пам`ять про колегу, який поклав своє життя за територіальну цілісність України, мир та спокій громадян, ми схиляємо голову перед його подвигом, подвигом офіцера та героя. Колеги назавжди запам’ятають його чесним, порядним та професійним. Відтепер цей чемпіонат стане традиційним, а кубок - перехідним».У напруженій боротьбі перемогу в чемпіонаті здобула команда апарату прокуратури Волинської області, друге місце виборола команда Луцької місцевої прокуратури, третє - команда Володимир-Волинської місцевої прокуратури.Кращим нападаючим турніру визнали прокурора Луцької місцевої прокуратури, кращим воротарем - прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури, найкращим захисником - прокурора Маневицької місцевої прокуратури