На Волині відбувся чемпіонат з міні-футболу серед прокуратур. ФОТО
Сьогодні, 20:48
На Волині відбувся чемпіонат з міні-футболу, присвячений пам`яті загиблого в зоні АТО прокурора Сергія Грибкова
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Сьогодні у приміщенні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні у Луцьку відбувся чемпіонат з міні-футболу серед команд регіональної та місцевих прокуратур Волинської області на Кубок прокурора області, присвячений пам`яті загиблого у зоні АТО прокурора Сергія Грибкова.
Відкриваючи чемпіонат, перший заступник прокурора області Ігор Цюприк сказав: «Зберігаючи пам`ять про колегу, який поклав своє життя за територіальну цілісність України, мир та спокій громадян, ми схиляємо голову перед його подвигом, подвигом офіцера та героя. Колеги назавжди запам’ятають його чесним, порядним та професійним. Відтепер цей чемпіонат стане традиційним, а кубок - перехідним».
У напруженій боротьбі перемогу в чемпіонаті здобула команда апарату прокуратури Волинської області, друге місце виборола команда Луцької місцевої прокуратури, третє - команда Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Кращим нападаючим турніру визнали прокурора Луцької місцевої прокуратури Назара Василюка, кращим воротарем - прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександра Данилюка, найкращим захисником - прокурора Маневицької місцевої прокуратури Сергія Корця.
Довідково:
Сергій Миколайович Грибков народився 1 жовтня 1981 року. Середню освіту здобув у Луцькій середній школі №7.
Закінчивши навчання у Волинському державному університеті та відслуживши у Збройних силах України, свій трудовий прокурорський шлях він розпочав у 2005 році помічником Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Волинської області. Потім працював на різних посадах у прокуратурі міста Луцька та обласному апараті прокуратури Волині.
Добровольцем у зону проведення АТО молодший радник юстиції Сергій Грибков пішов з посади прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Волинської області. У батальйоні "Айдар" мав позивний "Прокурор".
Загинув Сергій 5 вересня 2014 року у Слов'яносербському районі Луганської області. Був похований як невідомий солдат у селі Чмирівка на Луганщині.
Перепохований 8 квітня 2016 року на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Указом Президента України №403/2018 від 1 грудня 2018 року "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури" прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова посмертно нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Сьогодні у приміщенні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні у Луцьку відбувся чемпіонат з міні-футболу серед команд регіональної та місцевих прокуратур Волинської області на Кубок прокурора області, присвячений пам`яті загиблого у зоні АТО прокурора Сергія Грибкова.
Відкриваючи чемпіонат, перший заступник прокурора області Ігор Цюприк сказав: «Зберігаючи пам`ять про колегу, який поклав своє життя за територіальну цілісність України, мир та спокій громадян, ми схиляємо голову перед його подвигом, подвигом офіцера та героя. Колеги назавжди запам’ятають його чесним, порядним та професійним. Відтепер цей чемпіонат стане традиційним, а кубок - перехідним».
У напруженій боротьбі перемогу в чемпіонаті здобула команда апарату прокуратури Волинської області, друге місце виборола команда Луцької місцевої прокуратури, третє - команда Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Кращим нападаючим турніру визнали прокурора Луцької місцевої прокуратури Назара Василюка, кращим воротарем - прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександра Данилюка, найкращим захисником - прокурора Маневицької місцевої прокуратури Сергія Корця.
Довідково:
Сергій Миколайович Грибков народився 1 жовтня 1981 року. Середню освіту здобув у Луцькій середній школі №7.
Закінчивши навчання у Волинському державному університеті та відслуживши у Збройних силах України, свій трудовий прокурорський шлях він розпочав у 2005 році помічником Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Волинської області. Потім працював на різних посадах у прокуратурі міста Луцька та обласному апараті прокуратури Волині.
Добровольцем у зону проведення АТО молодший радник юстиції Сергій Грибков пішов з посади прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Волинської області. У батальйоні "Айдар" мав позивний "Прокурор".
Загинув Сергій 5 вересня 2014 року у Слов'яносербському районі Луганської області. Був похований як невідомий солдат у селі Чмирівка на Луганщині.
Перепохований 8 квітня 2016 року на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Указом Президента України №403/2018 від 1 грудня 2018 року "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури" прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова посмертно нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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