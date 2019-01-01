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У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО

У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
У парку під назвою «Слов'янський», що у Володимирі-Волинському, розрісся борщівник.

Про це пише БУГ.

Рослину помітили 18 травня біля джерел та вздовж річки Смочі, яка протікає під валами городища. Деякі кущі отруйної рослини «підібралися» досить близько до тротуарів.

Довідково:

Отруйні види борщівника є реальною загрозою здоров’ю, а часом і життя людини. Небезпека представляє не тільки сік рослини, але і його пилок, аромат (запах) і навіть роса, – йдеться на сайті Health Day.

Сік борщівника, потрапляючи на шкіру, завдяки речовинам в своєму складі, підвищує її чутливість до ультрафіолетового випромінювання. І як наслідок протягом дуже короткого проміжку часу можна отримати важкий сонячний опік з численними пухирями аж до III ступеня. Спостерігалися випадки летального результату у дітей з численними опіками.

Небезпеку представляє не тільки сік борщівника, але і його роса. Навіть простий дотик до трави біля борщівника може викликати сильний опік. Такі пошкодження дуже довго заживають і можуть залишити після себе шрами і рубці.

Іноді опіки від контакту з рослиною проявляються не відразу, а через якийсь час, тому виїжджаючи на природу, особливо з дітьми, огляньте уважно місце, де ви плануєте зупинитися, чи немає там небезпечної рослини.

Викликає важкі наслідки для організму і пилок борщівника, який здатний проникати навіть крізь одяг. Сік або пилок при попаданні в око може призвести до сліпоти.

Вдихання пилку борщівника або ефірних масел здатне значно нашкодити дихальній системі і навіть привести до летального результату. Наслідками такого токсичного впливу є: розпухання гортані і задуху.

Ознаками інтоксикації (отруєння) борщівник є такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, блювота, підвищення температури тіла аж до 40 С. Надмірний вплив в перспективі може загрожувати хворобою Вітіліго.
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО

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Теги: борщівник, рослина, Володимир
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