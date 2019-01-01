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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня
У Луцьку 19 травня очікується слабка хмарність та дощ із грозою.

Про це пише Gismeteo.

Температура повітря – від 16 до 20 градусів із позначкою "плюс".

Вітер – південно-східний, до 5 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк, прогноз
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