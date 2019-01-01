Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 19 травня очікується слабка хмарність та дощ із грозою.
Про це пише Gismeteo.
Температура повітря – від 16 до 20 градусів із позначкою "плюс".
Вітер – південно-східний, до 5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Gismeteo.
Температура повітря – від 16 до 20 градусів із позначкою "плюс".
Вітер – південно-східний, до 5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У парку на Волині – чагарники борщівника. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня
Сьогодні, 20:00
На Херсонщині загорівся маломоторний літак: пілот не постраждав
Сьогодні, 19:42