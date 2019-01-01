Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня





Про це пише Gismeteo.



Температура повітря – від 16 до 20 градусів із позначкою "плюс".



Вітер – південно-східний, до 5 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 19 травня очікується слабка хмарність та дощ із грозою.Про це пише Gismeteo.Температура повітря – від 16 до 20 градусів із позначкою "плюс".Вітер – південно-східний, до 5 метрів за секунду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію