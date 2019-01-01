Волинські школярі спільно з волонтерами відремонтували автомобіль для 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Іваничівська школа №1 та волонтери передали бійцям на Схід відремонтований автомобіль.
Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану, - про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
"Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході. Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБР.
До цієї справи долучилися волонтери: депутат обласної ради Валерій Курстак та підприємець Петро Сопронюк, які організували ремонт даного автомобіля, який сьогодні був урочисто переданий", - йдеться в дописі.
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Учні та педагогічний колектив НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" селища Іваничі почали займатися волонтерством ще з часів Майдану, - про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
"Продовжили свою добру справу вони і з початком бойових дій на Сході. Збирали усе – від продуктів – до одягу. Завдяки спільним зусиллям діти, вчителі та батьки зібрали 12 тисяч гривень на ремонт автомобіля для бійців танкового батальйону 14 ОМБР.
До цієї справи долучилися волонтери: депутат обласної ради Валерій Курстак та підприємець Петро Сопронюк, які організували ремонт даного автомобіля, який сьогодні був урочисто переданий", - йдеться в дописі.
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