На Волині не можуть визначити, яке місто очолить новостворений район області





Експерти схиляються до думки, що в області має бути 4 районних центри, - йдеться в сюжеті



Три уже відомі – Луцьк, Ковель і Володимир-Волинський. Центр четвертого, північного району, ще не визначений.



Тож, ймовірно, за право стати центром четвертого району конкуруватимуть два нинішні районних центри – Любешів і Камінь-Каширський. Крім обов’язкових умов – достатньої кількості населення і відстані між районними центрами – перевагу надають місту, а не селищу.



Важливою є і активність об’єднавчого процесу в цьому районі. Поки що у Камінь-Каширському створена лише одна громада із п’яти, що є у плані перспективного розвитку.



У Любешівському районі також поки діє одна громада із центром в Любешові. Втім, вона покриває майже усю територію району, окрім п’яти сільських рад. Тому у цьому негласному змаганні поки що лідирує Любешівський район. Експерти нині розглядають усі можливі варіанти поділу області. Ймовірно, що до четвертого північного району увійдуть частково або ж і повністю Маневицький і Ратнівський райони. Також ще невідома доля Горіхівщини. Вона приєднається до Луцького або ж Володимир-Волинського району.





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