Приживлення 99% – хлопчик з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, повернувся додому

Андрій Нестерук, якому успішно провели трансплантацію кісткового мозку в стамбульській клініці, уже повернувся додому.



Проте, через деякі ускладнення після операції, родина Андрія знову потребує підтримки та допомоги небайдужих. Про це у Мар'яна Нестерук.



"Тиждень вдома



Дякуємо родині, друзям, колегам-освітянам Волині та їх учням, донорам на тромбоконцентрат, і всім небайдужим людям, хто протягом цих дев'яти місяців лікування був з нами!!!



Трансплантація кісткового мозку була проведена 26 грудня 2018 року в Стамбулі в клініці Medipol Mega, приживлення 99%, зараз Андрій почувається добре, радий, що ми вдома.



З нами увесь період лікування в Туреччині (15 жовтня – 10 травня) були кваліфіковані лікарі, уважний персонал, представники Консульства України в Стамбулі та українці, які також проходили/проходять лікування в цій лікарні з Вінниці, Ковеля, Кривого Рогу, Києва, Чернігова, Кам'янця-Подільського, Ялти та громадяни Казахстана.



В Туреччині у нас також були наші традиційні лікарняні свята. Атмосферу новорічних та великодніх свят представники Консульства влаштовували прямо в лікарні, також допомагали інформативно та фінансово.



В нашій сім'ї після пережитого особливе значення мають імена турецьких лікарів з якими ми щодня наближалися до позитивного результату - Мурат, Йонтем, Сема! Вони постійно радились щодо майже кожної капсули, дози, обстеження. На щоденні обстеження (двічі на день) лікарі приходили мінімум хтось один з них і 3-10 асистентів-студентів + перекладач.



Турецькі гематологи дуже прості, легкі в спілкуванні навіть будучи з нами на різних мовах. Діти лікарів не бояться, почуваються вільно, розкуто. Звично було бачити те, що в коридорі дитина біжить на руки лікарю!!!



Перший час ми були вражені постійними детальними обстеженнями різних спеціалістів, консиліумами, а потім прийшли до думки, що так має бути, це НОРМА!



Цілодобово з нами були перекладачі, ми особливо і не відчували мовного бар'єру в лікарні. Навіть будучи на амбулаторному лікуванні і зараз, в Україні перекладачі Аіда і Давут з нами на зв'язку. Вони завжди супроводжували нас від одного лікаря до другого, третього, четвертого... адже клініка велика і без перекладача спочатку ми не могли обійтись.



Увесь персонал доброзичливий. На кожній рецепції можна в разі питань подзвонити перекладачеві.



Клініка на весь цей період надала нам житло (трикімнатна квартира, 5-6 хв ходьби до лікарні) у вартості включеній в 65 тисяч доларів. Також нам в цю суму клініка надала трансфера від квартири до лікарні і назад, від аеропорту до лікарні/квартири і назад. Ми не мали потреби їздити в клініку чи в готель, лише в та з аеропорту. Своїх пацієнтів лікарня забезпечує харчуванням, притому, що є де і як приготувати їжу.



Лікарі Йонтем і Мурат минулої п'ятниці з радістю і настановами, трохи зі смутком і щирими побажаннями дозволили їхати додому. Наступна наша зустріч запланована через три місяці. Перед від'їздом ми придбали ліки на період перебування вдома, це дороговартісні ліки, які обов'язково необхідні в перший рік після пересадки.



Ми рахували місяці, тижні, потім дні до від'їзду. Сталося це не швидко... Через ускладнення "трансплантант проти господаря" довелось майже 2 місяці додатково перебувати на стаціонарному лікуванні.



Донорський кістковий мозок за своєю природою "запрограмований" працювати в одному організмі і ситуація трансплантації "шок" для реципієнта і гемопоетичних клітин, так як це не зовсім природнє для них середовище функціювання. Новий кістковий мозок Андрія виявився дуже сильним і сприйняв нове середовище як вороже, тому почав атакувати внутрішні органи (кишечник). Було два варіанти лікування: гормональна терапія і пересадка сильніших імунних клітин ніж донорський кістковий мозок. У 50% випадків таких ускладнень спрацьовує гормональна терапія, проте таке лікування покращення не дало, довелось двічі пересаджувати стльніші імунні клітини. Це дало позитивний результат, до якого ми йшли майже 2 місяці!



Це ускладнення потягнуло фінансові витрати, про які ми дізналися за тиждень до від'їзду. Частину витрат лікування цієї реакції покрила раніше встановлена сума за трансплантацію (65 тисяч доларів). Але протягом тих двох місяців довелось кілька разів робити колоноскопію, МРТ, КТ, рентгени, переливання компонентів крові, імунних клітин, дороговартісні ліки разом додатково склали інвойс на 50 тисяч доларів. Наші координатори пішли нам на зустріч і зараз стараються зменшити цей борг на 10 тисяч доларів. І борг, можливо, в клініку складе 40 тисяч доларів. Проте, надіємось, що тільки поки сума боргу 50 тисяч доларів. Попередньо ми домовились сплачувати борг частинами.



Ми безмежно раді і вдячні всім, що ми вдома, що все добре!



Якщо ви маєте бажання і можливість допомогти нам зменшити суму боргу, - ми будемо дуже вдячні! Так як значні витрати йдуть на ліки. Придбавши ще не всі ліки на 90 днів ми витратили 15170 лір (більше 3 тисяч доларів), це 10 найменувань препаратів. Надалі ці ліки будь зводитися до мінімуму, але найближчим часом потрібно приймати за такою схемою", - йдеться в дописі.



Картка ПриватБанку

5168 7573 7666 1296 (Нестерук Ніна Петрівна, мама)





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Про це у fаcebook написала сестра хлопчика"Тиждень вдомаДякуємо родині, друзям, колегам-освітянам Волині та їх учням, донорам на тромбоконцентрат, і всім небайдужим людям, хто протягом цих дев'яти місяців лікування був з нами!!!Трансплантація кісткового мозку була проведена 26 грудня 2018 року в Стамбулі в клініці Medipol Mega, приживлення 99%, зараз Андрій почувається добре, радий, що ми вдома.З нами увесь період лікування в Туреччині (15 жовтня – 10 травня) були кваліфіковані лікарі, уважний персонал, представники Консульства України в Стамбулі та українці, які також проходили/проходять лікування в цій лікарні з Вінниці, Ковеля, Кривого Рогу, Києва, Чернігова, Кам'янця-Подільського, Ялти та громадяни Казахстана.В Туреччині у нас також були наші традиційні лікарняні свята. Атмосферу новорічних та великодніх свят представники Консульства влаштовували прямо в лікарні, також допомагали інформативно та фінансово.В нашій сім'ї після пережитого особливе значення мають імена турецьких лікарів з якими ми щодня наближалися до позитивного результату - Мурат, Йонтем, Сема! Вони постійно радились щодо майже кожної капсули, дози, обстеження. На щоденні обстеження (двічі на день) лікарі приходили мінімум хтось один з них і 3-10 асистентів-студентів + перекладач.Турецькі гематологи дуже прості, легкі в спілкуванні навіть будучи з нами на різних мовах. Діти лікарів не бояться, почуваються вільно, розкуто. Звично було бачити те, що в коридорі дитина біжить на руки лікарю!!!Перший час ми були вражені постійними детальними обстеженнями різних спеціалістів, консиліумами, а потім прийшли до думки, що так має бути, це НОРМА!Цілодобово з нами були перекладачі, ми особливо і не відчували мовного бар'єру в лікарні. Навіть будучи на амбулаторному лікуванні і зараз, в Україні перекладачі Аіда і Давут з нами на зв'язку. Вони завжди супроводжували нас від одного лікаря до другого, третього, четвертого... адже клініка велика і без перекладача спочатку ми не могли обійтись.Увесь персонал доброзичливий. На кожній рецепції можна в разі питань подзвонити перекладачеві.Клініка на весь цей період надала нам житло (трикімнатна квартира, 5-6 хв ходьби до лікарні) у вартості включеній в 65 тисяч доларів. Також нам в цю суму клініка надала трансфера від квартири до лікарні і назад, від аеропорту до лікарні/квартири і назад. Ми не мали потреби їздити в клініку чи в готель, лише в та з аеропорту. Своїх пацієнтів лікарня забезпечує харчуванням, притому, що є де і як приготувати їжу.Лікарі Йонтем і Мурат минулої п'ятниці з радістю і настановами, трохи зі смутком і щирими побажаннями дозволили їхати додому. Наступна наша зустріч запланована через три місяці. Перед від'їздом ми придбали ліки на період перебування вдома, це дороговартісні ліки, які обов'язково необхідні в перший рік після пересадки.Ми рахували місяці, тижні, потім дні до від'їзду. Сталося це не швидко... Через ускладнення "трансплантант проти господаря" довелось майже 2 місяці додатково перебувати на стаціонарному лікуванні.Донорський кістковий мозок за своєю природою "запрограмований" працювати в одному організмі і ситуація трансплантації "шок" для реципієнта і гемопоетичних клітин, так як це не зовсім природнє для них середовище функціювання. Новий кістковий мозок Андрія виявився дуже сильним і сприйняв нове середовище як вороже, тому почав атакувати внутрішні органи (кишечник). Було два варіанти лікування: гормональна терапія і пересадка сильніших імунних клітин ніж донорський кістковий мозок. У 50% випадків таких ускладнень спрацьовує гормональна терапія, проте таке лікування покращення не дало, довелось двічі пересаджувати стльніші імунні клітини. Це дало позитивний результат, до якого ми йшли майже 2 місяці!Це ускладнення потягнуло фінансові витрати, про які ми дізналися за тиждень до від'їзду. Частину витрат лікування цієї реакції покрила раніше встановлена сума за трансплантацію (65 тисяч доларів). Але протягом тих двох місяців довелось кілька разів робити колоноскопію, МРТ, КТ, рентгени, переливання компонентів крові, імунних клітин, дороговартісні ліки разом додатково склали інвойс на 50 тисяч доларів. Наші координатори пішли нам на зустріч і зараз стараються зменшити цей борг на 10 тисяч доларів. І борг, можливо, в клініку складе 40 тисяч доларів. Проте, надіємось, що тільки поки сума боргу 50 тисяч доларів. Попередньо ми домовились сплачувати борг частинами.Ми безмежно раді і вдячні всім, що ми вдома, що все добре!Якщо ви маєте бажання і можливість допомогти нам зменшити суму боргу, - ми будемо дуже вдячні! Так як значні витрати йдуть на ліки. Придбавши ще не всі ліки на 90 днів ми витратили 15170 лір (більше 3 тисяч доларів), це 10 найменувань препаратів. Надалі ці ліки будь зводитися до мінімуму, але найближчим часом потрібно приймати за такою схемою", - йдеться в дописі.

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