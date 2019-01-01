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Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування

Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
Інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти активно ведеться боротьба з порушниками правил зупинки та стоянки.

Про це повідомляє прес-служба департаменту.

Вся робота зосереджена в центральній частині міста, а саме на вулицях: Богдана Хмельницького, Станіславського, Ковельська, Глушець, Кривий Вал, Градний узвіз, пр-т Волі, Винниченка, Братковського, Лесі Українки, Іови Кондзелевича, Сенаторки Левчаківської.

Найбільше порушень, а саме 719 постанов, зареєстровано по справах про адміністративні правопорушення частини 1 та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

- порушення вимоги дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена» додаку 1 розділу 33 ПДР;
- зупинка на пішохідному переході;
- зупинка ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини;
- зупинку ближче 30 метрів від посадкового майданчика для зупинки маршрутних ТЗ.

Нагадуємо, що за порушення частини 1 статті 122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.), а за порушення частини 3 статті 122 КУпАП - штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.).

Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування

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Теги: інспектор, паркування, парковка, муніципали, штраф
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