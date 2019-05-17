«З основними завданнями коаліція впоралась», – Ігор Лапін





Про це в ефірі програми Ігор Лапін. Про це пише



Парламентар, відповідаючи на запитання, якими були причини у фракції «Народного фронту», щоб вийти з коаліції, заявив, що в тому форматі, в якому досі існувала парламентська більшість, закінчити виконання коаліційної угоди в повному обсязі було неможливо.



«Головні напрями, які коаліція брала на себе, я вважаю, ми впоралися – це національна безпека. Ми втримали країну, яку отримали внаслідок розрухи, яка була після Революції. Другий момент – антикорупційне законодавство, тобто, ці моменти парламентарями були виконані», – зазначив нардеп і додав, що коаліційну угоду виконали орієнтовно на 80%.



Він зауважив, що проблеми всередині коаліції почалися іще раніше та додав для прикладу, що під час голосування за проекти постанов щодо дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського за проведення урочистого засідання ВРУ 19 травня (а принциповою позицією «Народного фронту» було голосувати за будь-яку дату, окрім цієї, оскільки 19 травня – День пам’яті жертв політичних репресій) проголосували понад півсотні депутатів із коаліції.



Ігор Лапін пояснив, що «всередині коаліції з’явилися нові тенденції, ми побачили, як низка депутатів почали проводити свій власний політичний напрям».



Він також розповів, як у фракції «Народного фронту» приймали рішення щодо виходу з коаліції. Нардеп Лапін зазначив, що це питання сьогодні зранку розглядали на засіданні фракції, участь в якому взяло керівництво політичної сили, зокрема Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов. На уточнювальне запитання щодо Арсена Авакова пан Лапін додав, що його на засіданні не було.



Нагадаємо, 17 травня фракція «Народного фронту» у Верховній Раді України заявила про вихід з коаліції.



Голова ВРУ Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції у Верховній Раді України та закликав до формування нової більшості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Народний фронт» не вбачає можливості закінчити виконання коаліційної угоди з БПП.Про це в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Народного фронту»). Про це пише ВАР Парламентар, відповідаючи на запитання, якими були причини у фракції «Народного фронту», щоб вийти з коаліції, заявив, що в тому форматі, в якому досі існувала парламентська більшість, закінчити виконання коаліційної угоди в повному обсязі було неможливо.«Головні напрями, які коаліція брала на себе, я вважаю, ми впоралися – це національна безпека. Ми втримали країну, яку отримали внаслідок розрухи, яка була після Революції. Другий момент – антикорупційне законодавство, тобто, ці моменти парламентарями були виконані», – зазначив нардеп і додав, що коаліційну угоду виконали орієнтовно на 80%.Він зауважив, що проблеми всередині коаліції почалися іще раніше та додав для прикладу, що під час голосування за проекти постанов щодо дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського за проведення урочистого засідання ВРУ 19 травня (а принциповою позицією «Народного фронту» було голосувати за будь-яку дату, окрім цієї, оскільки 19 травня – День пам’яті жертв політичних репресій) проголосували понад півсотні депутатів із коаліції.Ігор Лапін пояснив, що «всередині коаліції з’явилися нові тенденції, ми побачили, як низка депутатів почали проводити свій власний політичний напрям».Він також розповів, як у фракції «Народного фронту» приймали рішення щодо виходу з коаліції. Нардеп Лапін зазначив, що це питання сьогодні зранку розглядали на засіданні фракції, участь в якому взяло керівництво політичної сили, зокрема. На уточнювальне запитання щодо Арсена Авакова пан Лапін додав, що його на засіданні не було.Нагадаємо, 17 травня фракція «Народного фронту» у Верховній Раді України заявила про вихід з коаліції.Голова ВРУоголосив про припинення діяльності коаліції у Верховній Раді України та закликав до формування нової більшості.

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