Луцькі активісти вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО

Катерини Гандзюк.



Захід відбувся у суботу, 18 травня, - пише



Під час мітингу виступали депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, очільник обласного осередку "Національного корпусу" Андрій Д'яченко та громадський активіст Сергій Чуріков (Д'яченко та Чуріков теж піддавалися нападам через свою громадянську позицію). Останній закликав об'єднатися, незважаючи на політичні вподобання, аби зупинити вірус безкарності:



"Інакше маховик безкарності пройде по кожному".



Активісти розгорнули банери з написом «Хто замовив Катю Гандзюк?» та запалили фаєри і димові шашки. Акція завершилася гімном України.













Нагадаємо, що 31 липня 2018 року, близько 8:30 невідомий облив Катерину Гандзюк сульфатною кислотою. Напад стався біля будинку, де мешкала жінка, в той час, коли вона йшла на роботу. Катерину Гандзюк доставили у реанімаційне відділення обласної лікарні у шоковому стані. Опіки склали понад 40% тіла. Кислота потрапила жінці на спину, голову, руку, а також в око.



Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року на 34-му році життя.



Акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" проходять у 40 містах України.

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