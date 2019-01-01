Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО
Сьогодні, 00:42
Небайдужі лучани поблизу пивного клубу "Оболонь" зупинили одного з відвідувачів, який сів п'яним за кермо автомобіля та намагався виїхати.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили свідки інциденту.
"П'яний чоловік хотів виїхати на Opel, але небайдужі його зупинили і дуже переконливо попросили не сідати п'яним за кермо. В результаті чоловіка з машини витягли, а саму автівку відігнали на парковку. В автомобілі був ще пасажир", - розповіли очевидці.
На місце інциденту викликали патрульну поліцію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили свідки інциденту.
"П'яний чоловік хотів виїхати на Opel, але небайдужі його зупинили і дуже переконливо попросили не сідати п'яним за кермо. В результаті чоловіка з машини витягли, а саму автівку відігнали на парковку. В автомобілі був ще пасажир", - розповіли очевидці.
На місце інциденту викликали патрульну поліцію.
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