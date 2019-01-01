вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО

Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО
Небайдужі лучани поблизу пивного клубу "Оболонь" зупинили одного з відвідувачів, який сів п'яним за кермо автомобіля та намагався виїхати.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили свідки інциденту.

"П'яний чоловік хотів виїхати на Opel, але небайдужі його зупинили і дуже переконливо попросили не сідати п'яним за кермо. В результаті чоловіка з машини витягли, а саму автівку відігнали на парковку. В автомобілі був ще пасажир", - розповіли очевидці.

На місце інциденту викликали патрульну поліцію.

Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Оболонь, водій, п'яний, небайдужі, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО
Сьогодні, 00:42
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
18 травень, 23:23
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
18 травень, 22:50
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
18 травень, 22:26
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
21 квітень, 01:06
В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО В салоні була 2-річна дитина: п’яний водій збив патрульного і провіз на капоті. ФОТО
13 квітень, 00:28
У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО
15 березень, 22:17
У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО
24 лютий, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО
Сьогодні, 00:42
 0
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Які порушення найчастіше фіксують у Луцьку інспектори з паркування
18 травень, 23:23
 0
Турнір пам’яті: на Донеччині вшановують військових-волинян, які загинули під Волновахою
18 травень, 22:50
 0
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
18 травень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8