Водія витягли, машину відігнали: у Луцьку люди не дали п'яному водію сісти за кермо. ФОТО

Небайдужі лучани поблизу пивного клубу "Оболонь" зупинили одного з відвідувачів, який сів п'яним за кермо автомобіля та намагався виїхати.Про цеповідомили свідки інциденту."П'яний чоловік хотів виїхати на Opel, але небайдужі його зупинили і дуже переконливо попросили не сідати п'яним за кермо. В результаті чоловіка з машини витягли, а саму автівку відігнали на парковку. В автомобілі був ще пасажир", - розповіли очевидці.На місце інциденту викликали патрульну поліцію.