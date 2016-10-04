На Рівненщині затопило ціле село – збитки мільйонні. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
Селище Рокитне на Рівненщині оговтується після потопу. Там напередодні після 10-годинного дощу вийшла з берегів річка Бунів, яка затопила сотні господарств, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Висока вода майже зійшла – там, де ще вчора пливли на човні, нині вулицями їздять автомобілі. Люди потроху повертаються до хат. 7-річна Аріанна після потопу знаходить свою улюблену ляльку, але зізнається: "Мені сумно".
Дівчинка досі перелякана – її з однорічною Сашею з великої води виносили на руках. "Я боялася за свою сестричку, що вона потоне, бо вона дуже маленька", - каже Аріанна.
"Замість того, щоб святкувати день народження, дитинці рік, ми спасали дітей", - каже місцева жителька Катерина Коханевич.
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Висока вода майже зійшла – там, де ще вчора пливли на човні, нині вулицями їздять автомобілі. Люди потроху повертаються до хат. 7-річна Аріанна після потопу знаходить свою улюблену ляльку, але зізнається: "Мені сумно".
Дівчинка досі перелякана – її з однорічною Сашею з великої води виносили на руках. "Я боялася за свою сестричку, що вона потоне, бо вона дуже маленька", - каже Аріанна.
"Замість того, щоб святкувати день народження, дитинці рік, ми спасали дітей", - каже місцева жителька Катерина Коханевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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