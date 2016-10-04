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На Рівненщині затопило ціле село – збитки мільйонні. ВІДЕО

На Рівненщині затопило ціле село – збитки мільйонні. ВІДЕО
Селище Рокитне на Рівненщині оговтується після потопу. Там напередодні після 10-годинного дощу вийшла з берегів річка Бунів, яка затопила сотні господарств, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Висока вода майже зійшла – там, де ще вчора пливли на човні, нині вулицями їздять автомобілі. Люди потроху повертаються до хат. 7-річна Аріанна після потопу знаходить свою улюблену ляльку, але зізнається: "Мені сумно".

Дівчинка досі перелякана – її з однорічною Сашею з великої води виносили на руках. "Я боялася за свою сестричку, що вона потоне, бо вона дуже маленька", - каже Аріанна.

"Замість того, щоб святкувати день народження, дитинці рік, ми спасали дітей", - каже місцева жителька Катерина Коханевич.



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Теги: Рівненщина, Рокитне, село, потоп, дощ, річка
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