«Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку
Сьогодні, 07:21
До Міжнародного дня захисту дітей мами надзвичайних діток вдруге покажуть виставу «Та, яка створила диво».
Члени громадської організації «Повір у себе» знову вийдуть на велику сцену, аби зіграти театральну постанову «Та, яка створила диво», - повідомляє 12 канал.
Після успішного дебюту 4 квітня 2019 року та схвальних відгуків глядачів, багато з них висловили бажання потрапити на цю виставу знову або ж запросити переглянути її своїх рідних та друзів.
Режисер-постановник Світлана Органіста разом із батьками-акторами вирішили зробити такий подарунок лучанам до Міжнародного дня захисту дітей.
28 травня 2018 року о 18:00 мами надзвичайних діток чекають усіх на виставі у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
Варто зазначити, що під час вистави відбудеться збір коштів на придбання обладнання у кімнату сенсорномоторної інтеграції для громадської організації батьків дітей із психофізичними вадами «Повір у себе».
Безкоштовні квитки можна придбати, зателефонувавши за номером: 066 12 55 389.
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Члени громадської організації «Повір у себе» знову вийдуть на велику сцену, аби зіграти театральну постанову «Та, яка створила диво», - повідомляє 12 канал.
Після успішного дебюту 4 квітня 2019 року та схвальних відгуків глядачів, багато з них висловили бажання потрапити на цю виставу знову або ж запросити переглянути її своїх рідних та друзів.
Режисер-постановник Світлана Органіста разом із батьками-акторами вирішили зробити такий подарунок лучанам до Міжнародного дня захисту дітей.
28 травня 2018 року о 18:00 мами надзвичайних діток чекають усіх на виставі у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
Варто зазначити, що під час вистави відбудеться збір коштів на придбання обладнання у кімнату сенсорномоторної інтеграції для громадської організації батьків дітей із психофізичними вадами «Повір у себе».
Безкоштовні квитки можна придбати, зателефонувавши за номером: 066 12 55 389.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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