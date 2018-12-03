«Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку





Члени громадської організації «Повір у себе» знову вийдуть на велику сцену, аби зіграти театральну постанову «Та, яка створила диво», - повідомляє



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Режисер-постановник Світлана Органіста разом із батьками-акторами вирішили зробити такий подарунок лучанам до Міжнародного дня захисту дітей.



28 травня 2018 року о 18:00 мами надзвичайних діток чекають усіх на виставі у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.



Варто зазначити, що під час вистави відбудеться збір коштів на придбання обладнання у кімнату сенсорномоторної інтеграції для громадської організації батьків дітей із психофізичними вадами «Повір у себе».



Безкоштовні квитки можна придбати, зателефонувавши за номером: 066 12 55 389.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Міжнародного дня захисту дітей мами надзвичайних діток вдруге покажуть виставу «Та, яка створила диво».Члени громадської організації «Повір у себе» знову вийдуть на велику сцену, аби зіграти театральну постанову «Та, яка створила диво», - повідомляє 12 канал Після успішного дебюту 4 квітня 2019 року та схвальних відгуків глядачів, багато з них висловили бажання потрапити на цю виставу знову або ж запросити переглянути її своїх рідних та друзів.Режисер-постановник Світлана Органіста разом із батьками-акторами вирішили зробити такий подарунок лучанам до Міжнародного дня захисту дітей.28 травня 2018 року о 18:00 мами надзвичайних діток чекають усіх на виставі у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.Варто зазначити, що під час вистави відбудеться збір коштів на придбання обладнання у кімнату сенсорномоторної інтеграції для громадської організації батьків дітей із психофізичними вадами «Повір у себе».

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