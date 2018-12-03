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«Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку

«Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку
До Міжнародного дня захисту дітей мами надзвичайних діток вдруге покажуть виставу «Та, яка створила диво».

Члени громадської організації «Повір у себе» знову вийдуть на велику сцену, аби зіграти театральну постанову «Та, яка створила диво», - повідомляє 12 канал.

Після успішного дебюту 4 квітня 2019 року та схвальних відгуків глядачів, багато з них висловили бажання потрапити на цю виставу знову або ж запросити переглянути її своїх рідних та друзів.

Режисер-постановник Світлана Органіста разом із батьками-акторами вирішили зробити такий подарунок лучанам до Міжнародного дня захисту дітей.

28 травня 2018 року о 18:00 мами надзвичайних діток чекають усіх на виставі у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

Варто зазначити, що під час вистави відбудеться збір коштів на придбання обладнання у кімнату сенсорномоторної інтеграції для громадської організації батьків дітей із психофізичними вадами «Повір у себе».

Безкоштовні квитки можна придбати, зателефонувавши за номером: 066 12 55 389.

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Теги: особлива мама, Луцьк, сцена, вистава
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