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19 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 травня 2019 року відзначають день Іова Горошника. Роса зранку в цей день вважається цілющою.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Василь, пише 24 канал.

Народні прикмети на 19 травня

– Якщо на Іова багато роси, то в цьому році буде хороший урожай огірків.

– Ніч тепла на Йова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекайте неврожаю.

– Велика роса і ясна погода 19 травня – вродять огірки.

– Немає роси вранці – чекайте зміни погоди.

– Туман на світанку – не чекайте опадів.

Що можна робити 19 травня

1. Коли висаджуватимете насіння і розсаду, то загадайте бажання. Якщо посадка дасть гарні плоди, значить, ваше бажання здійсниться.

Що не можна робити 19 травня

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.


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Теги: 19 травня, прикмети, забобони
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