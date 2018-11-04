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У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм

У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
17 травня 2019 року з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла молодіжне товариство «Ставрос» розпочало свою діяльність на новому місці, а саме за адресою вулиця Лідавська 2, у тимчасовому храмі святого апостола Іоанна Богослова.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

30 травня о 9:00 відбудеться освячення храму та перша Божественна літургія. Богослужіння очолить єпископ Нафанаїл.

"Щоб потрапити до тимчасового храму, потрібно рухатись від автовокзалу, по вул. Конякіна та повернути наліво, перед АЗК «OKKO», на вулицю Лідавську. Далі проходимо приблизно 200 метрів і повертаємо направо, заходимо на територію гаражного кооперативу та виходимо до приміщення тимчасового храму (2 поверх). Детальнішу схему можна проглянути на карті", - повідомляють в єпархії.

У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм


За детальною інформацією про місцезнаходження тимчасового храму апостола Іоанна Богослова звертайтесь за номером: 0686259835.

Розклад богослужінь у тимчасовому храмі:

19 травня, 17:00 – акафіст преподобному Іову Почаївському;

21 травня, 17:00 – молебень з акафістом святому апостолу Іоанну Богослову;

22 травня, 17:00 – акафіст святителю Миколаю Чудотворцю;

23 травня, 19:30 – зібрання молодіжного товариства «Ставрос»;

26 травня, 17:00 – акафіст Воскресінню Христовому;

29 травня, 17:00 – вечірнє богослужіння;

30 травня, 9:00 – освячення тимчасового храму та перша Божественна літургія, архієрейським чином;

30 травня, 17:00 – зібрання молодіжного товариства «Ставрос».

У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм

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Теги: храм, тимчасовий храм, церква, Луцьк, УПЦ (МП)
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