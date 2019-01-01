вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку

Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку
У Луцьку влаштовують захід «Співай» для вуличних музикантів міста. Дійство відбудеться 26 травня о 16.00 парку імені Лесі Українки (на Росинці).

Про це повідомляють організатори.

«Співай» – захід, на який запрошують всіх-всіх вуличних музикантів міста: професіоналів, аматорів, сольно, у колективах чи гуртах. Чекають також і слухачів, яким обіцяють дозу задоволення.

Головна ідея заходу – виступити може кожен охочий, незалежно від свого рівня підготовки та репертуару.

А ще ви матимете змогу послухати досвідчених людей у сфері музики у форматі гутірок, поспілкуватися з ними особисто, перейняти їхній досвід та надихнутися.

Виступити може кожен охочий музикант: сам чи з гуртом, професіонал чи аматор . Для участі потрібно зареєструватись тут: https://bit.ly/2vArZN6

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вуличні музиканти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 11:17
Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку
Сьогодні, 10:28
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
Сьогодні, 10:01
19 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
Сьогодні, 10:01
У Луцьку дерево розтрощило зупинку У Луцьку дерево розтрощило зупинку
Сьогодні, 09:02
«Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку «Особливі мами» знову вийдуть на велику сцену у Луцьку
Сьогодні, 07:21
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
18 травень, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 11:17
 0
Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
 0
Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку
Сьогодні, 10:28
 0
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
Сьогодні, 10:01
 0
19 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8