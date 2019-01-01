Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку





Про це повідомляють організатори.



«Співай» – захід, на який запрошують всіх-всіх вуличних музикантів міста: професіоналів, аматорів, сольно, у колективах чи гуртах. Чекають також і слухачів, яким обіцяють дозу задоволення.



Головна ідея заходу – виступити може кожен охочий, незалежно від свого рівня підготовки та репертуару.



А ще ви матимете змогу послухати досвідчених людей у сфері музики у форматі гутірок, поспілкуватися з ними особисто, перейняти їхній досвід та надихнутися.



Виступити може кожен охочий музикант: сам чи з гуртом, професіонал чи аматор . Для участі потрібно зареєструватись тут:



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