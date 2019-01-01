Вуличних музикантів Луцька зберуть для виступів в парку
Сьогодні, 10:28
У Луцьку влаштовують захід «Співай» для вуличних музикантів міста. Дійство відбудеться 26 травня о 16.00 парку імені Лесі Українки (на Росинці).
Про це повідомляють організатори.
«Співай» – захід, на який запрошують всіх-всіх вуличних музикантів міста: професіоналів, аматорів, сольно, у колективах чи гуртах. Чекають також і слухачів, яким обіцяють дозу задоволення.
Головна ідея заходу – виступити може кожен охочий, незалежно від свого рівня підготовки та репертуару.
А ще ви матимете змогу послухати досвідчених людей у сфері музики у форматі гутірок, поспілкуватися з ними особисто, перейняти їхній досвід та надихнутися.
Виступити може кожен охочий музикант: сам чи з гуртом, професіонал чи аматор . Для участі потрібно зареєструватись тут: https://bit.ly/2vArZN6
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Про це повідомляють організатори.
«Співай» – захід, на який запрошують всіх-всіх вуличних музикантів міста: професіоналів, аматорів, сольно, у колективах чи гуртах. Чекають також і слухачів, яким обіцяють дозу задоволення.
Головна ідея заходу – виступити може кожен охочий, незалежно від свого рівня підготовки та репертуару.
А ще ви матимете змогу послухати досвідчених людей у сфері музики у форматі гутірок, поспілкуватися з ними особисто, перейняти їхній досвід та надихнутися.
Виступити може кожен охочий музикант: сам чи з гуртом, професіонал чи аматор . Для участі потрібно зареєструватись тут: https://bit.ly/2vArZN6
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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