Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО

Duncan Laurence з піснею Arcade, набравши 492 бали.



Про це повідомляє



На другому місці - представник Італії Махмуд з піснею Soldi (465 балів).



На третьому місці - представник Росії Сергій Лазарєв з піснею Scream (369 балів).



Таким чином, наступний європейський пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Нідерландах у травні 2020 року.



Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) проходив у суботу, 18 травня.



Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць була такою: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.



Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не брала, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не могли.



Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозували, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцем пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) став представник Нідерландівз піснею Arcade, набравши 492 бали.Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію конкурсу у YouTube.На другому місці - представник Італіїз піснею Soldi (465 балів).На третьому місці - представник Росіїз піснею Scream (369 балів).Таким чином, наступний європейський пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Нідерландах у травні 2020 року.Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) проходив у суботу, 18 травня.Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць була такою: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не брала, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не могли.Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозували, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австраліїта швед

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