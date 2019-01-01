Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
Переможцем пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) став представник Нідерландів Duncan Laurence з піснею Arcade, набравши 492 бали.
Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію конкурсу у YouTube.
На другому місці - представник Італії Махмуд з піснею Soldi (465 балів).
На третьому місці - представник Росії Сергій Лазарєв з піснею Scream (369 балів).
Таким чином, наступний європейський пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Нідерландах у травні 2020 року.
Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) проходив у суботу, 18 травня.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць була такою: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не брала, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не могли.
Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозували, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію конкурсу у YouTube.
На другому місці - представник Італії Махмуд з піснею Soldi (465 балів).
На третьому місці - представник Росії Сергій Лазарєв з піснею Scream (369 балів).
Таким чином, наступний європейський пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Нідерландах у травні 2020 року.
Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) проходив у суботу, 18 травня.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць була такою: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не брала, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не могли.
Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозували, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.
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