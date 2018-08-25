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На Волині знову прогнозують грози

На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях синоптики прогнозують грози.

Про це з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Переважатиме І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, увечері 17 травня у деяких мікрорайонах Луцька пройшов сильний град.

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Теги: гроза, Волинь
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Коментарі 1
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Мова про Одеську і Вінницьку області, а про Волинь де? :)
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