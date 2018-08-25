На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 11:17
Сьогодні, 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях синоптики прогнозують грози.
Про це з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Переважатиме І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, увечері 17 травня у деяких мікрорайонах Луцька пройшов сильний град.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
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Про це з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Переважатиме І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, увечері 17 травня у деяких мікрорайонах Луцька пройшов сильний град.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Мова про Одеську і Вінницьку області, а про Волинь де? :)
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