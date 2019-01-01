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У боулінг-клубі «Променя» – акція*

У боулінг-клубі «Променя» – акція*
Однієї години боулінгу для веселої компанії недостатньо. То ж в George’s Club вирішили продовжити ваш відпочинок абсолютно безкоштовно. До кінця травня приходьте в George’s Club, бронюйте одну годину гри, а другу отримуйте в подарунок. Акція діє в будні з 10 до 17:00.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

В George’s Club все створили для якісного відпочинку. Тут комфортна атмосфера для дорослих та дітей – тільки найкраще обладнання, вісім доріжок, і спеціальне устаткування для безпечної гри найменших. Окрім того, заклад пропонує смачну їжу, адже активна гра виснажує і підкріпитися просто необхідно.

Для іменинників тут пропонують знижку 20% на гру.

George’s Club знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь» і працює ЦІЛОДОБОВО. Технічна перерва з 7 до 10 ранку. В цей час механіки уважно перевіряють справність обладнання і готують зал, щоб гостям було приємно відпочивати.

Є можливість попередньо забронювати доріжку для гри за телефоном: +380 (50) 490 77 14.

У боулінг-клубі «Променя» – акція*


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Теги: George’s Club, боулінг, Промінь, Луцьк
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