У Луцьку вночі вкрали Audi





Про це



Власник автомобіля залишив його у дворі на вулиці Кравчука. Вже вранці 19 травня помітив, що машини немає.



Він викликав правоохоронців. На місце події приїхали працівники ГУ НП у Волинській області, а також кілька екіпажів патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 19 травня у Луцьку невідомі викрали автомобіль Audi.Про це 12 каналу повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Власник автомобіля залишив його у дворі на вулиці Кравчука. Вже вранці 19 травня помітив, що машини немає.Він викликав правоохоронців. На місце події приїхали працівники ГУ НП у Волинській області, а також кілька екіпажів патрульної поліції.

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