вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі вкрали Audi

У Луцьку вночі вкрали Audi
У ніч на 19 травня у Луцьку невідомі викрали автомобіль Audi.

Про це 12 каналу повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Власник автомобіля залишив його у дворі на вулиці Кравчука. Вже вранці 19 травня помітив, що машини немає.

Він викликав правоохоронців. На місце події приїхали працівники ГУ НП у Волинській області, а також кілька екіпажів патрульної поліції.

У Луцьку вночі вкрали Audi

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, авто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного
Сьогодні, 12:31
У Луцьку вночі вкрали Audi
Сьогодні, 12:04
У боулінг-клубі «Променя» – акція*
Сьогодні, 11:55
На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 11:17
Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
У Луцьку поліцейські зловили чоловіка, який викрав Volkswagen У Луцьку поліцейські зловили чоловіка, який викрав Volkswagen
21 грудень, 2018, 15:27
У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки
24 листопад, 2018, 12:15
У Луцьку почастішали крадіжки з авто У Луцьку почастішали крадіжки з авто
02 листопад, 2018, 16:24
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
15 червень, 2018, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного
Сьогодні, 12:31
 0
У Луцьку вночі вкрали Audi
Сьогодні, 12:04
 0
У боулінг-клубі «Променя» – акція*
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині знову прогнозують грози
Сьогодні, 11:17
 0
Переможцем «Євробачення – 2019» став співак з Нідерландів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8