У Луцьку вночі вкрали Audi
Сьогодні, 12:04
У ніч на 19 травня у Луцьку невідомі викрали автомобіль Audi.
Про це 12 каналу повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Власник автомобіля залишив його у дворі на вулиці Кравчука. Вже вранці 19 травня помітив, що машини немає.
Він викликав правоохоронців. На місце події приїхали працівники ГУ НП у Волинській області, а також кілька екіпажів патрульної поліції.
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Про це 12 каналу повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Власник автомобіля залишив його у дворі на вулиці Кравчука. Вже вранці 19 травня помітив, що машини немає.
Він викликав правоохоронців. На місце події приїхали працівники ГУ НП у Волинській області, а також кілька екіпажів патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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