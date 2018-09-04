Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного
Сьогодні, 12:31
У Здолбунові, що на Рівненщині, блискавка влучила у будинок, де проживала сім’я рівненського патрульного Максима Загородного.
Про це у Facebook повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко.
"Без даху над головою залишилось 7 осіб. Можна тільки уявити, скільки коштує відбудувати дім з нуля. Богу дякувати, всі живі, а ми просимо допомогти нашому колезі, в якого не залишилось нічого з речей, згоріла навіть форма", - написала прес-секретар патрульних.
Кошти можна перераховувати на картку «ПриватБанку» 5168 7573 1179 0424 Приходько Ніна Михайлівна.
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Про це у Facebook повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко.
"Без даху над головою залишилось 7 осіб. Можна тільки уявити, скільки коштує відбудувати дім з нуля. Богу дякувати, всі живі, а ми просимо допомогти нашому колезі, в якого не залишилось нічого з речей, згоріла навіть форма", - написала прес-секретар патрульних.
Кошти можна перераховувати на картку «ПриватБанку» 5168 7573 1179 0424 Приходько Ніна Михайлівна.
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