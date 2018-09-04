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Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного

Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного
У Здолбунові, що на Рівненщині, блискавка влучила у будинок, де проживала сім’я рівненського патрульного Максима Загородного.

Про це у Facebook повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко.

"Без даху над головою залишилось 7 осіб. Можна тільки уявити, скільки коштує відбудувати дім з нуля. Богу дякувати, всі живі, а ми просимо допомогти нашому колезі, в якого не залишилось нічого з речей, згоріла навіть форма", - написала прес-секретар патрульних.

Кошти можна перераховувати на картку «ПриватБанку» 5168 7573 1179 0424 Приходько Ніна Михайлівна.

Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного
Блискавка залишила без даху над головою сім'ю рівненського патрульного

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Теги: Максим Загородний, блискавка, пожежа
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