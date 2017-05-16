На Волині жінка продавала самшит, вирваний на могилах





Про це повідомляє газета "



Так, нещодавно жителі Звинячого помітили, що з могил їхніх родичів стали зникати кущики самшиту.



Жінку селяни впіймали на "гарячому": чималу сумку свіжовикопаних деревець, листочки і цвіт яких обрядові салони скуповують для оздоблення весільних церемоній, народин або хрестин, знову везла на продаж їхня 58-річна односельчанка.



"З нею відразу ж пройшлися по кладовищі, знайшли «пограбані» могили. На них знову посадять квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звиняче Горохівського району жінка продавала самшит, вирваний з могил.Про це повідомляє газета " Волинь ".Так, нещодавно жителі Звинячого помітили, що з могил їхніх родичів стали зникати кущики самшиту.Жінку селяни впіймали на "гарячому": чималу сумку свіжовикопаних деревець, листочки і цвіт яких обрядові салони скуповують для оздоблення весільних церемоній, народин або хрестин, знову везла на продаж їхня 58-річна односельчанка."З нею відразу ж пройшлися по кладовищі, знайшли «пограбані» могили. На них знову посадять квіти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію