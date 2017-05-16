На Волині жінка продавала самшит, вирваний на могилах
Сьогодні, 13:29
У селі Звиняче Горохівського району жінка продавала самшит, вирваний з могил.
Про це повідомляє газета "Волинь".
Так, нещодавно жителі Звинячого помітили, що з могил їхніх родичів стали зникати кущики самшиту.
Жінку селяни впіймали на "гарячому": чималу сумку свіжовикопаних деревець, листочки і цвіт яких обрядові салони скуповують для оздоблення весільних церемоній, народин або хрестин, знову везла на продаж їхня 58-річна односельчанка.
"З нею відразу ж пройшлися по кладовищі, знайшли «пограбані» могили. На них знову посадять квіти.
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Про це повідомляє газета "Волинь".
Так, нещодавно жителі Звинячого помітили, що з могил їхніх родичів стали зникати кущики самшиту.
Жінку селяни впіймали на "гарячому": чималу сумку свіжовикопаних деревець, листочки і цвіт яких обрядові салони скуповують для оздоблення весільних церемоній, народин або хрестин, знову везла на продаж їхня 58-річна односельчанка.
"З нею відразу ж пройшлися по кладовищі, знайшли «пограбані» могили. На них знову посадять квіти.
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