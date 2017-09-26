Повідомили ймовірну дату парламентських виборів





Про це з посиланням на поінформоване джерело повідомляє видання "



Призначення дочасних виборів стане наступним кроком за розпуском ВР, про який Володимир Зеленський оголосить одразу після інавгурації.



Як повідомило джерело, 14 липня - наймовірніша дата проведення дочасних виборів до ВР.



Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватимуть.



Крім того, сам Зеленський пообіцяв парламенту незручності, ймовірно, тим самим натякаючи на розпуск ВР.



Нагадаємо, 17 травня фракція "Народний фронт" офіційно заявила про вихід з коаліції. Після чого спікер парламенту завив, що коаліція припинила своє існування.

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