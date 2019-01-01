Помер знаний лікар з Волині

Степан Пахівка.



Серце медика перестало битися 17 травня, пише



Лікарю було 82 роки. Його поховали в Рожищі у суботу, 18 травня.



Степан Пахівка приїхав в Рожище на посаду лікаря-хірурга після закінчення інституту в кінці 60-х років за направленням. Чоловік родом зі Східниці Львівської області. Стояв на початках становлення хірургічної служби в районі, якій присвятив більше 40 років. На його рахунку тисячі врятованих життів, сотні проведених операцій.



«Він завжди щедро ділився своїм професійним досвідом з молодими хірургами, давав цінні та мудрі поради, залишив після себе світлу пам'ять та вдячність від пацієнтів і лікарів району. Нехай земля йому буде пухом. Ми тебе будемо пам'ятати, шанований Степане Франковичу», – каже у коментарі головний лікар Рожищенської центральної районної лікарні Віктор Редзій.







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