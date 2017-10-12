«Спортсмени-ватники» не допомагали армії», – ультрас «Волині»
Сьогодні, 14:50
Представник ультрас "Волині" Роман Синіцин розповів, хто зі спортсменів допомагав українським військовим.
Про це йдеться в інтерв'ю Tribuna.com.
"Тенісист Сергій Стаховський - реально крутий чувак і патріот. Він дуже багато допомагав "Народному тилу" і іншим волонтерам. Про Рому Зозулю всі знають. Якось летів на матч "Дніпра" в Брюгге, так склалося. Рома ходив літаком і збивав з футболістів якісь гроші, умовно по 500 євро на допомогу батальйону. І всі давали. Ярмоленко, Шовковський допомагали і грошима, і щось купували, точно знаю.
Гравці "Динамо" мало не щотижня ходять до військового госпіталю. Це більше психологічна підтримка. Збірна України також відвідує бійців. Це круто.
Я не чув, щоб відверто антиукраїнські чуваки або ватники якось допомагали. Анатолій Тимощук дуже неприємно розчарував. Він мій земляк - я теж з Луцька. Там всі знають його і його сім'ю. А він їде тренувати в "Зеніт". Якась огида до нього", - сказав Синіцин.
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Про це йдеться в інтерв'ю Tribuna.com.
"Тенісист Сергій Стаховський - реально крутий чувак і патріот. Він дуже багато допомагав "Народному тилу" і іншим волонтерам. Про Рому Зозулю всі знають. Якось летів на матч "Дніпра" в Брюгге, так склалося. Рома ходив літаком і збивав з футболістів якісь гроші, умовно по 500 євро на допомогу батальйону. І всі давали. Ярмоленко, Шовковський допомагали і грошима, і щось купували, точно знаю.
Гравці "Динамо" мало не щотижня ходять до військового госпіталю. Це більше психологічна підтримка. Збірна України також відвідує бійців. Це круто.
Я не чув, щоб відверто антиукраїнські чуваки або ватники якось допомагали. Анатолій Тимощук дуже неприємно розчарував. Він мій земляк - я теж з Луцька. Там всі знають його і його сім'ю. А він їде тренувати в "Зеніт". Якась огида до нього", - сказав Синіцин.
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Коментарі 1
Тимощук реально зірка, а зозуля це нацик, від якого вже не один клуб відмовився.
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