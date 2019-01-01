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На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО

На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
Мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району облаштували місцеву зупинку в національному стилі.

Про це пише "Район.in.ua".

Голова Пнівненської сільської ради Сергій Ковальчук на своїй сторінці у Facebook висловив слова вдячності всім, хто попрацював на благо села.

«Від усієї Пнівненської громади хочу подякувати всім, хто долучився до ремонту і благоустрою автобусної зупинки в селі Пнівне: працівникам ДНЗ, сільської ради, МПО, школи та підприємцям і установам, які надали спонсорську допомогу. А на особливу вдячність заслуговують наші юні художники-учні випускних класів нашої школи: Любов Жалай, Оксана Пилипчук, Ангеліна Пугач, Настя Куценко, Аня Жалай, Ельдар Османов, які власноруч із звичайної зупинки створили окрасу села. Всім причетним до цієї хорошої справи бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях!!!» – написав він у дописі.

Зупинка відтепер стала справжньою «візитівкою» місцевості. Праворуч діти зобразили тризуб, обвитий жовто-блакитною стрічкою, калину та пшеничні колоски. Ліворуч намальоване традиційне українське село з шевченківською хатиною, соняхами та блакитним небом. А також – поетичні рядки тамтешнього поета Семена Дроздика про рідну місцину. На фасаді ж учні написали слова: «І пам’ятай, якій землі ти син! Країн багато, рідний край – один». А всередині зупинки зобразили карту України та Пнівненської сільської ради.

На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО
На Волині селяни перетворили зупинку у витвір мистецтва. ФОТО

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Теги: Пнівне, зупинка
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Коментарі 1
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Через місяць дикуни перетворять це усе в туалет
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