Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
Сьогодні, 17:26
На Волині декілька днів розшукують 22-річного Володимира Бутмирчука, який 16 травня виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. Новин щодо його місцезнаходження досі немає ніяких.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама зниклого Анастасія Бутмирчук.
Відомо, що о 12 годині в місті Ковелі хлопець поїхав на велосипеді з дому і не повернувся.
Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинси, сині черевики.
"Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження! Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!" - благає жінка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама зниклого Анастасія Бутмирчук.
Відомо, що о 12 годині в місті Ковелі хлопець поїхав на велосипеді з дому і не повернувся.
Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинси, сині черевики.
"Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження! Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!" - благає жінка.
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