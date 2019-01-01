Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина

На Волині декілька днів розшукують 22-річного, який. Новин щодо його місцезнаходження досі немає ніяких.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама зниклогоВідомо, що о 12 годині в місті Ковелі хлопець поїхав на велосипеді з дому і не повернувся.Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинси, сині черевики."Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження! Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!" - благає жінка.