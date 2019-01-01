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Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина

Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
На Волині декілька днів розшукують 22-річного Володимира Бутмирчука, який 16 травня виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. Новин щодо його місцезнаходження досі немає ніяких.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама зниклого Анастасія Бутмирчук.

Відомо, що о 12 годині в місті Ковелі хлопець поїхав на велосипеді з дому і не повернувся.

Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинси, сині черевики.

"Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження! Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!" - благає жінка.

Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина


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Теги: Володимир Бутмирчук, розшук, Волинь
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