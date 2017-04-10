У Єгипті біля пірамід стався вибух: постраждали туристи





Не менше 12 осіб отримали поранення. Більшість з них - туристи, повідомляє Reuters, передає



Інцидент стався 19 травня.



Поліція вважає, що хотіли підірвати автобус з туристами.



За даними телеканалу Аlаrabiya, постраждали щонайменше 15 осіб. Саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію поблизу Великого єгипетського музею в місті Гіза.



Фото: місце вибуху (twitter.com/LauraBenDavd)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля пірамід Гізи у передмісті Каїра, що в Єгипті, стався вибух.Не менше 12 осіб отримали поранення. Більшість з них - туристи, повідомляє Reuters, передає Gazeta.ua Інцидент стався 19 травня.Поліція вважає, що хотіли підірвати автобус з туристами.За даними телеканалу Аlаrabiya, постраждали щонайменше 15 осіб. Саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію поблизу Великого єгипетського музею в місті Гіза.

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