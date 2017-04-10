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У Єгипті біля пірамід стався вибух: постраждали туристи

У Єгипті біля пірамід стався вибух: постраждали туристи
Біля пірамід Гізи у передмісті Каїра, що в Єгипті, стався вибух.

Не менше 12 осіб отримали поранення. Більшість з них - туристи, повідомляє Reuters, передає Gazeta.ua.

Інцидент стався 19 травня.

Поліція вважає, що хотіли підірвати автобус з туристами.

За даними телеканалу Аlаrabiya, постраждали щонайменше 15 осіб. Саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію поблизу Великого єгипетського музею в місті Гіза.

Фото: місце вибуху (twitter.com/LauraBenDavd)

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Теги: Єгипет, вибух
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