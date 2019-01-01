«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня

Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині.Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптикЗа її інформацією, при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!Решта території - сухо, сонячно.Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода.Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси.У Києві завтра буде без опадів, +25+27 градусів.Одразу після понеділка погода у більшості областей України погіршиться: 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться.