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«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня

«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!

Решта території - сухо, сонячно.

Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода.
Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси.

У Києві завтра буде без опадів, +25+27 градусів.

Одразу після понеділка погода у більшості областей України погіршиться: 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться.

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Теги: гроза, Наталка Діденко, погода, прогноз
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