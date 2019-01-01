«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
Сьогодні, 20:00
Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її інформацією, при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!
Решта території - сухо, сонячно.
Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода.
Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси.
У Києві завтра буде без опадів, +25+27 градусів.
Одразу після понеділка погода у більшості областей України погіршиться: 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її інформацією, при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно!
Решта території - сухо, сонячно.
Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода.
Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси.
У Києві завтра буде без опадів, +25+27 градусів.
Одразу після понеділка погода у більшості областей України погіршиться: 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі муніципали наводили лад на авторинку
Сьогодні, 20:35
«Обережно»: синоптик попередила про небезпечну погоду у понеділок, 20 травня
Сьогодні, 20:00
Голова Рівненської ОДА подав у відставку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
«Волинь» на останній доданій хвилині забила гол у ворота «Руху»
Сьогодні, 19:24